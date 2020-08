El cantante reapareció ayer en su cuenta de Instagram para zanjar los debates que se han levantado en torno a su persona estos días. Bosé explicó: "Me han castigado. He sido un niño malo. Por una semana no tengo una de las tres redes". Luego entró en el tema de la covid-19. "El bicho existe y ha matado a mucha gente. Nunca he dicho que no existiera".