Son Tomàs, exquisita elaboración

Cuando un restaurante lleva abierto más de 20 años es por algún motivo de calidad. En el caso de Son Tomàs son 37 primaveras –mejor dicho, veranos– en activo ya que su apertura se hizo el 15 de julio de 1983. Desde entonces es una de las grandes casas de arroz en Mallorca. Lo visito en lunes, y toda su espectacular terraza panorámica está completa.



Los inicios

La receta

El matrimonio formado porcompraron este solar y construyeron su casa y restaurante. Bautizaron el negocio con la misma denominación que tiene esta zona de. Su sinceridad es absoluta:. Comenta que su éxito reside en que siempre ofrecen buen producto, con su propio sello, sin preocuparse por lo que hacen los demás:, sentencia.

Hace 7 años que Sebastià cedió el testigo a sus hijos: Marc y Natàlia. Él atiende en sala junto a su cuñado Jaume, mientras que ella es la responsable de los fogones. Me explican que usan arroz redondo de la marca Miura, "nunca nos ha fallado". Para la receta es básico un buen caldo de pescado, que elabora con morralla fresca (mejor si hay gerret). La receta empieza con un sofrito. Primero se pone la sepia, después le añade tomate fresco, cebolla, un poco de puerro, judías tiernas y pimiento verde. Después entra en acción el grimalt (o llamàntol), que se flamea con brandy. A continuación, ponen el arroz en la paella para que se dore un poco y le añaden la proporción adecuada de caldo para que el plato quede meloso. Para finalizar, antes de presentarlo en la mesa, le ponen una picada de ajo, perejil y azafrán por encima. El resultado es un plato exquisito. El precio de la ración es de 23,5 euros. Es el único arroz que no preparan para llevar, ya que no sería igual de sabroso, pero sí que existe la opción de take away para las paellas (carne y verduras, negra y marinera). También cabe destacar que su carta incluye arròs de peix, difícil de encontrar en muchas casas de cocina. Otros platos son los calamares rebozados a la antigua, la galta de porc y el bacalao con salsa de gambas, entre otros.

Restaurant Son Tomàs

Todo ello se complementa con el aceite S'Hort de Can Leco, fruto de los olivos que cultiva Sebastià en el mismo municipio, concretamente en la finca homónima heredada de su abuelo.

Carrer de la Baronia, 17. Banyalbufar 971 61 81 49

Cerrado los lunes noche y los martes.