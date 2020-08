La ONCE deja más de un millón de euros en Son Cotoner

Rocío García Segovia está feliz y muy nerviosa, tanto que la noche del sábado al domingo apenas pudo pegar ojo. La razón de tanta inquietud no es otra que el haber repartido en la barriada de Son Cotoner más de un millón de euros en premios. Rocío es vendedora de la ONCE y desde hace ocho años regenta un punto de venta en la plaza de Sant Cosme.

El pasado sábado, el número que desde hace años vende a los vecinos en su kiosko, el 47.822, resultó premiado en el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE. "Ya era hora que después de tantos años tocara. Vendí 75 cupones. Uno de ellos ha ganado el millón y el resto 500 euros". Rocío no sabe quién puede ser la persona agraciada con el millón, pero está segura de que es alguien del barrio y por eso está tan contenta: "Se trata de gente humilde y obrera, que les hace mucha falta. Ahora, con la pandemia, muchos están ayudando a sus hijos. También hay mucha gente mayor".

Rocío está contenta por los vecinos, pero también por ella misma: "Parece que me ha tocado a mí", dice entre risas, y en parte es así porque explica que en todo este tiempo no había dado un premio tan cuantioso: "Ya me decían que tenía mal fario o que me iban a llevar a Lourdes, así que ahora me he quitado ese San Benito", bromea.

La semana pasada ha sido muy provechosa para el kiosko de la plaza Sant Cosme, puesto que Rocío vendió el 11 de agosto un rasca-rasca que resultó premiado con 7.500 euros. Ayer por la mañana sólo se acercaron al puesto dos vecinos con el número premiado aunque ninguno de ellos era el ganador del millón. Rocío tenía un total de ochenta billetes de ese número, pero cinco se quedaron sin vender: "Es una lástima", comenta algo apenada.

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ha puesto en juego 20 premios de un millón de euros cada uno y un premio de tres millones. Además, ha repartido premios de 20.000 euros; 500, 50, 10 euros y reintegro de 5 euros. El primer premio dotado con tres millones de euros fue a parar hasta Barcelona, mientras que otros ocho premios de un millón se han repartido en distintos puntos de la geografía española: Las Palmas de Gran Canaria, Pinos-Puente (Granada), Granollers (Barcelona), Málaga, Franqueses del Vallés (Barcelona), Cartagena (Región de Murcia) y Torrejón de Ardoz (Madrid). Se da la circunstancia de que el anuncio de televisión realizado para promocionar este sorteo fue rodado en Mallorca en lugares como Alcúdia, Costa dels Pins, Palma y Biniaraix, entre otras localizaciones.