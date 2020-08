Sonia Vivas: "El mundo necesita que el sistema heterosexual funcione"

Palestina y Colombia eran dos de los destinos a los que Sonia Vivas, regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, quería viajar durante sus vacaciones de Pascua y de verano. La pandemia por el coronavirus truncó estos planes. Aunque quizás las cosas hayan ido mejor de lo que esperaba. "Quizás sea el calor el que nos empuje a vivir historias de amor de verano", dice, risueña. No puede ocultarlo, pero tampoco se declara enamorada: "He conocido a alguien". Es una ilusión: "Ya veremos cómo va, pero me apetece mucho conocerla", asegura. Se conocieron en el mundo virtual, un lugar donde la activista conoce a mucha gente que le escribe para charlar sobre sus artículos o intervenciones en el debate político y social. Así conoció a esta persona, y se desvirtualizaron hace unos diez días: "Fue como si nos conociéramos de toda la vida. No fue un flechazo loco. Es como si tuviera una certeza de que pasará algo entre nosotras que nos hará mucho bien". Quizás se verán en septiembre, pero no hay nada seguro. Aún así, no le da miedo que esta ilusión inicial se apague con el tiempo: "No tengo miedo a que la vida discurra y estoy en un buen momento para el amor".

P ¿Se toma las relaciones con calma y filosofía o se entrega tanto que luego duele mucho?

R Yo me entrego mucho siempre con todo. Pero la perspectiva asertiva la tengo. No es como cuando tenía 20 años, que lo quieres todo en el momento. Ahora vivo las relaciones de manera distinta, pero me entrego siempre. Creo que el amor es el mejor regalo y la fuerza que todo lo mueve.

P ¿Cómo fue el descubrimiento de su orientación sexual en un mundo donde lo normativo sigue siendo ser heterosexual?

R Fue a los nueve años. A esa edad me gustaban las niñas, pero no era consciente de ser lesbiana. Yo descubrí que lo que me pasaba era ser lesbiana porque lo leí en la revista Vale. Pensaba que lo que me pasaba estaba mal. Soy de una familia muy tradicional, no tenía referentes de gente libre, que vivía su orientación sexual sin miedo. Y cuando me enamoré por primera vez dije, claro, la Vale tenía razón. Me di cuenta de que funcionaba diferente a lo que tenía alrededor. Con 16 empecé a moverme con los movimiento sociales LGTBI, y vi que no estaba sola, que somos mogollón. Fui muy feliz en esa época en Barcelona, mi ciudad natal.

P ¿Qué pueden aprender los hombres de las mujeres en el amor?

R La delicadeza. El cuidar. No solo es que te traigan flores, sino entender los malos días, no que piensen que tienes la regla. Hay una frivolidad en los hombres que es educacional. Las mujeres heterosexuales por cómo se educa y sociabiliza a los hombres, se pierden relaciones mucho más profundas e intensas con sus compañeros de vida. Hay más comprensión y conexión entre mujeres, somos más libres en el amor. Somos menos libres en la sociedad para hacer lo que queremos, pero en el amor somos mucho más libres, y a la hora de tener relaciones sexuales también. No nos da tanto miedo hacer o sentir.

P ¿El amor duele?

R Desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que el amor duele. Y el lesbiano duele, porque aunque parezca que somos muy libres no puedes ir siempre por la calle de la mano con tu pareja, o regalar un gesto afectivo, sin que aparezca alguien que te increpe, o que quiera ligar con una de ellas. En una pareja hetero no pasa nunca. No estás con tu novio y se pone un desaprensivo en medio a decir obscenidades.

P ¿Qué piensa del poliamor?

R Me da una pereza absoluta. Tengo muchas cosas que hacer como para ponerme a tener relaciones múltiples, explicarles todo a todas, e ir compartiendo espacios con cada persona€ Lo veo un poco intenso. Para mí, en las relaciones de pareja no tiene que haber una fidelidad, pero de ahí a contarle lo que haces y crear un grupo de gente€ es que a mí me da pereza.

P ¿La sinceridad está sobrevalorada en las relaciones?

R Creo que hay una parte tuya que solamente te pertenece a ti, en la que no tienes por qué hacer partícipe a nadie.

P ¿Cuánto afecta el heteropatriarcado en las relaciones sexoafectivas?

R En todo. La heterosexualidad es un sistema político de dominación que les dice a las personas a quién tienen que amar y, a la vez, dirige su deseo. En un sistema que no fuera heteronormativo habría mucha gente heterosexual, pero no el porcentaje actual. Si hubiera referentes, información o una vida abierta, si la homosexualidad no fuera algo fuera de la norma y el sistema político de dominación de emociones y deseo no existiera, caería el heteropatriarcado como forma de controlar el mundo. Ahora mismo el mundo necesita que el sistema heterosexual funcione: hay que tener hijos que pagarán las pensiones. Todo está dirigido a algo. Sin que nos demos cuenta, el sistema heteropatriarcal nos dice que tenemos que ser heterosexuales y cuál es nuestro rol en la sociedad. Cuando con nueve años, como me pasó a mí, te das cuenta de que estás fuera de la norma, eres una amenaza. Porque rompes el sistema y lo desequilibras. En definitiva, tu sola presencia lo quiebra.