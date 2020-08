Amal Saber: "A Cristiano Ronaldo se le nota que se quiere, se cuida mucho"

Amal Saber (Nador, Marruecos, 1989) ha sido azafata, entrenadora de fútbol y cantante a caballo entre Colombia, Marruecos y Mallorca, donde reside desde hace diez años. Fue portada de 'interviú' a raíz de su romance con Cristiano Ronaldo, con el que "estábamos muy liados, pero la humildad no se pierde".

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Es usted una buscavidas?"

—Depende del contexto. Antes que buscavidas soy una superviviente. He tenido que luchar más por criarme en centros de menores, me fui a vivir sola con quince años.

—Sabe que voy a preguntarle por Cristiano Ronaldo.

—Es lógico, todos me preguntan. Sobre todo la prensa de Marruecos. Ocurrió en 2014 y me llamaban a diario.

—En Marruecos no debió gustar su reportaje en 'interviú'.

—Allí me tratan como a una estrella, pero fue un escándalo para las personas recatadas. Tengo muchos haters que me atacan porque, como todo el que se distancia, generas envidias e inseguridad en los demás.

—¿Ronaldo es un conversador interesante?

—No nos dio tiempo a hablar de muchas cosas, no hablamos de la Bolsa. Yo también fui futbolista, era un chico simpático y normal. Se le nota que se quiere, se cuida mucho.

—¿Dónde está usted políticamente?

—Estoy afiliada a Vox, las apariencias engañan. Tengo nostalgia de Aznar y echo de menos aquella España. En el partido me dicen que no olvide que soy marroquí.

—¿Por qué le bloqueó Cristiano?

—Cristiano y yo estábamos muy liados, pero él tenía un amigo que era quien me gustaba a mí, y consideró que le traicioné.

—¿Cristiano se enamoró de usted?

—Podría ser que estuviera enamorado. Hay cosas anormales, porque ahora copia todo lo que hago. Cantan, tiene un hotel en Marrakech, las coincidencias son demasiadas.

—¿Qué opina Cristiano del cambio climático?

—No sé si opina mucho, no llegamos a hablar de eso, pero sí de la vida, de fútbol, de música. Le gustaba el reguetón. Quería a sus perros, pero ahora tiene un gato, y yo dos.

—A continuación, Irina Shayk rompió con Cristiano.

—Supongo que tuve que ver, una de las causas de que rompieran fue la acumulación de mujeres.

—¿Cristiano marcó al domingo siguiente de conocerla?

—El Madrid había perdido la noche en que me conoció.

—¿Qué es usted, exactamente?

—Trabajé en Trasmediterránea, en la noche en Pachá o Tito's llevando muchos clientes y con comisión en la venta de botellas, de camarera en Nikki Beach, de azafata en yates, de entrenadora de fútbol en San Cayetano. He trabajado para el gobierno de Cantabria, de cantante y artista, un inglés me llevó a Dubai para que aprendiera en la universidad. Y siempre lo he compatibilizado con mi hijo de diez años.

—En el vídeo 'Sicaria' es bastante Rosalía.

—Soy una mujer enfadada, voy a la guerra en el sentido de ir a por todas. En la vida me protejo, porque mi nombre significa esperanza y me defiendo de los prejuicios de las personas. Solo me ocurre en España, somos el hazmerreír de Europa.

—¿De dónde sacó la serpiente para otro vídeo?

—Es la única en Mallorca, una pitón albina de un rumano que la lleva en una caja de plástico a todas partes. Yo las cazaba de pequeña, las culebras venimos de Marruecos. Al final, la pitón me siseaba que la dejara en paz para irse a pasear.

—Debe tener contentos a los integristas.

—Sí. Mis seguidores me escriben por mensajería privada y no en un tablón, para que no les digan que "ella ha salido desnuda, no es como nosotros". Viven la doble moral.

—Tiene una foto con Marcelo, ¿colecciona madridistas?

—Simplemente, coincidimos en un restaurante de Madrid con amigos comunes.

—Repartió miles de menús durante el confinamiento.

—Entre Marruecos, Colombia, Argelia y Mallorca. Comprábamos en Mercadona y los repartíamos con bolsas a personas pobres. Fue una iniciativa económica con mi dinero y el de empresarios alemanes.

—¿En sus centros de acogida vio abusos?

—Tuve la suerte de que era otra época, sin los casos de ahora y menos en Navarra. Los chavales se prostituyen porque la gente se obsesiona con aparentar, se pierde la esencia de la vida.

—¿Es feminista?

—No, soy una mujer y busco un respeto al mismo nivel. No odio al hombre más que a la mujer, ni quiero a la mujer más que al hombre.

—¿Se enrolló con Cristiano para contarlo?

—Qué va, si yo no lo busqué. Podría estar con famosos, aquello fue una coincidencia como conocerse en la calle. Pude haber ido a programas de televisión, me llamaron para entrar directamente en Gran Hermano y no quise.

—¿Cristiano le ha ayudado en su carrera?

—Acostarme con Cristiano fue un duro golpe que no me ha ayudado en nada, me ha cerrado puertas. La mujer que se acuesta con un hombre es una puta, el hombre que se acuesta con una mujer es un machote.