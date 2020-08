Debate médico sobre el uso de la muleta por parte de la infanta Sofía

Las apariciones de la Familia Real causan siempre disparidad de opiniones. En este caso, la polémica surge por la lesión que sufre la infanta Sofía en la rodilla desde el domingo pasado. Según se pudo saber el lunes, la hija de los Reyes habría sufrido una aparatosa caída jugando en Marivent que la obliga a llevar muletas para poder moverse. Esto ocurrió el día previo al inicio de los actos oficiales, que tuvieron como primer destino el pueblo de Petra. Algunos médicos declaraban que la infanta llevaba mal el vendaje y la muleta, porque debía ir en el mismo brazo donde tenía la herida. Esto causó cierta discusión ya que existían visiones diferentes. Como afirman varios profesionales, en el caso de la recuperación de una lesión no es necesario que el bastón supla a la pierna, sino que lo que se pretende es que este ayude a la pierna lesionada a soportar el peso del cuerpo.

Antoni Bennàssar, traumatólogo, habla claro sobre esta supuesta polémica: "La muleta siempre debe ir en la parte contraria. Si quieres, como en este caso, descargar la pierna derecha, debes llevarla en el brazo izquierdo". Dice que no es la primera vez que ha tenido que discutir sobre este tema pero, por su parte, no hay confusión posible: "Al ser una niña, es normal que la vaya cambiando de lado porque lo hace por cansancio". Afirma que algunos tratan de llevar la contraria en este tema aunque este tipo de cuestiones "no admiten dudas". El hecho de llevar la muleta en el lado contrario facilita que la infanta "camine de forma normal y cómoda".

La poca información sobre el tipo lesión hace que no pueda ofrecer una declaración concreta, aunque si fuera una herida grande, dice, "no podría ir por el dolor". Además, Bennàssar concreta: "Saben perfectamente dónde van y si Sofía puede ir, aunque los sitios a los que han acudido no son lugares peligrosos para ella". Cree que estas polémicas son totalmente evitables porque la evidencia médica es clara.