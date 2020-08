La calle Covent, un escenario de contrastes

Una calle de contrastes. La calle Covent de Petra fue escenario ayer de concentraciones a favor de los Reyes, en primera línea del paseo real luciendo sus banderas españolas, y en contra, desplazados más de cien metros del punto neurálgico y bajo la atenta mirada de seis agentes vigilando. A los cánticos de "español, español", la respuesta de los congregados por Arruix Borbons fue un " els doblers, els doblers". En la parte baja de la calle, coreaban gritos de "Viva España", "Viva el Rey", "Viva la Guardia Civil" e incluso algún que otro "Viva la Policía Local de Petra", mientras que en la parte alta y en una zona alejada, los abucheos a los Reyes sonaban a ritmo de cacerolada y lemas como " Arruix Borbons", " Mans a les butxaques que venen els lladres", " Ningú t'ha votat" o " Que no se'n vagi un, que se'n vagin tots".

Tres contra uno

Fue una tarde de diferencias. Los monárquicos estaban repartidos en tres puntos estratégicos para ver a los Reyes y a sus hijas, de hecho, la Familia Real no dudó en acercarse a saludarlos, sobre todo, en unos momentos en que la monarquía está marcada por la marcha de don Juan Carlos fuera de España. En cambio, los de Arruix Borbons, con la notificación en mano a Delegación de Gobierno, fueron desplazados del número 7 de la calle Convent, al número 23. "Los que cumplimos la ley nos desplazan cien metros mientras que ellos no tienen autorización", lamentó Manel Domènech. Y es que Delegación de Gobierno confirmó que no se había registrado la petición de la concentración monárquica, unos manifestantes que estuvieron repartidos en tres puntos estratégicos del paseo real.

El único punto en común de la tarde fue la odisea de unos y otros para llegar a las concentraciones. Con las calles bloqueadas y con extremas medidas de seguridad, se produjeron muchas llamadas y muchos envíos de ubicaciones entre los manifestantes. Al final, los monárquicos entre los que estaban simpatizantes de Foro Baleares, la Hermandad Nacional Monárquica de España y ciudadanos de a pie lograron su objetivo de arropar "con orgullo" a la Familia Real.

En el otro extremo, la fotografía era diferente. A las siete de la tarde, hora de la cita de Arruix Borbons, no había casi nadie. "Han cortado todas las calles, solo podían acceder los vecinos y para llegar a la calle Covent hemos tenido que dar la vuelta a todo el pueblo", explicó Josep Juárez. De hecho, en una de las calles colindantes había un grupo de unos sesenta manifestantes bloqueados para acceder a la manifestación. Se vivieron momentos de tensión porque los manifestantes se encararon a los agentes para conseguir acceder a la calle Covent, un objetivo que lograron media hora después. "Eso de igualdad ante la ley, que se los digan al fugado", espetaron desde Arruix Borbons, que tacharon de "antidemocrática" y de "anacrónica" la institución monárquica, además de "estar al servicio de los poderosos". Al final, las filas republicanas reunieron a un centenar de personas. Entre sus proclamas, no faltaron los apoyos a Valtònyc y las peticiones de libertad a los presos políticos.



Més

A la protesta de Arruix Borbons, se sumaron algunos líderes de Més como Joan Mas 'Collet' o el exalcalde de Petra, Joan Font. Asimismo el regidor de Més per Petra, Pere Josep Bauçà consideró que la visita de los Reyes en el municipio del Pla está "fuera de lugar" debido a las imputaciones del rey emérito. "Hay una parte importante del pueblo que no está de acuerdo con la visita. Las fiestas se anularon porque no podían mantener las distancias de seguridad y ahora permiten hacer este paripé cuando los recursos movilizados para esta visita se podrían destinar al pueblo o incluso a Mallorca", lamentaron desde las filas de Més per Petra, una formación que exigió que don Juan Carlos retorne el dinero "fruto de su enriquecimiento ilícito".

"La disidencia está censurada y hoy lo hemos tocado con nuestras manos", añadió Joan Mas 'Collet' tras lograr llegar a la protesta.