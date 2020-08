Jaime de Marichalar apoya la marcha de Juan Carlos I

Toda España está pendiente de la decisión que ha tomado el rey emérito. Y es que a pesar de haya un sector que apoye la decisión de Don Juan Carlos I, hay mucha gente que no ve con buenos ojos lo que le está sucediendo al monarca. Sin duda, una España dividida entre el bien y el mal, quienes le apoyan y quienes no, quienes le defienden y quienes no lo quieren volver a ver. Por supuesto, todos los miembros de Casa Real están pasando por un mal momento porque están viendo como el patriarca ha tenido que irse del país por el que se supone, se desvivía.

Uno de los que siempre se ha mantenido al lado del Rey Juan Carlos I, a pesar de su distanciamiento con la Familia Real, es Jaime de Marichalar. Gozó de una muy buena relación con el emérito hasta que su matrimonio con la Infanta Elena se rompió, pero a pesar de eso, parece que en esta situación ha querido tener un guiño con el que fue su suegro.

La casa de Jaime de Marichalar luce una gran bandera de España con un crespón negro, y es que con este gesto, el duque podría expresar de alguna manera su pesar tras la histórica decisión del rey Juan Carlos I de abandonar España.