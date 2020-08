Valentina Headwear, telas bonitas y acabados perfectos

Carolina Rojas es diseñadora y su trabajo se centra, sobre todo, en la creación de complementos para la cabeza, desde tocados a piezas más casual. Después de trabajar para algunas tiendas decidió crear su propia firma Valentina Headwear. Durante el confinamiento, Carolina, como otras diseñadoras, comenzó a coser mascarillas. "Primero las hice para una amiga que trabaja en un hospital, después vi que había redes de voluntarias para hacer mascarillas solidarias y también me apunté". Llegada una cierta normalidad y ante la gran demanda, Carolina decidió poner en marcha su confección: "Ya que tenemos que llevarla vamos a hacer algo bonito que nos haga sentir guapas", pensó. El resultado: "Ha sido una locura, desde hace un par de meses solo hago mascarillas". Confeccionadas en algodón o en lino, Carolina prefiere este último tejido por que "es resistente, muy fresco, admite muchos lavados y visualmente tiene un punto rústico que me gusta". Explica que combina siempre dos telas, una estampada y otra lisa, de manera que la mascarilla es reversible y es más combinable. Las mascarillas de Valentina Headwear se presentan en dos modelos: el plisado, que incorpora bolsillo para filtro, y el ergonómico. Dice Carolina que éste último es el que más éxito tiene. En cuanto a los colores y estampados explica que los clientes "prefieren cosas alegres". La diseñadora también ha ideado un cordoncillo para sujetar la mascarilla los momentos en que nos la retiramos. Carolina cree que la mascarilla va a ser un complemento más que debe ser funcional, cómoda y segura a la vez que sostenible y bonita. Aunque como creadora no le ve más recorrido que el saber elegir una tela bonita, admite que "el corte y el cosido" es lo que marca la diferencia y remarca que confecciona con igual cuidado una mascarilla que un tocado. Los pedidos pueden realizarse en @valentina_headbands, el perfil de Instagram de la diseñadora.