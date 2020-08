Malena Costa y Mario Suárez, amor y relax en Mallorca

La modelo mallorquina Malena Costa ya ha regresado a la isla para pasar unos días de descanso. Costa ha estado navegando en un yate durante el fin de semana con su marido, el futbolista del Rayo Vallecano Mario Suárez, con quien tiene dos hijos, Matilda y Mario.

La modelo ha compartido vídeos y fotos con sus seguidores en las redes en las que tanto ella como su marido disfrutan de chapuzones, del sol, de juegos en el mar y se funden en un beso.

En la travesía por la costa en barco, también les acompañaban algunos amigos.

La pareja está exprimiendo al máximo el verano. Hace un semana, compartieron imágenes románticas similares a las de Mallorca en Ibiza y Formentera. Allí la modelo también se fotografió junto a un grupo de amigas.

El matrimonio reside habitualmente en Madrid, donde entrena Mario. En 2017 se casaron por sorpresa en Mallorca.

Costa y Suárez se conocieron hace ocho años. "Nos conocimos un 29 de febrero. Cuando te vi la primera vez aquella noche en La Cocina, les dije a todas mis amigas, mirad a mi futuro novio y desde ese día no nos hemos separado", escribió la modelo en un emotivo texto el pasado invierno. "Y no solo eso, sino que tenemos el proyecto común más bonito que se puede tener como pareja, la familia. Empezamos por Roco [el perro], luego Matilda, Mario y ahora Claudio [su caballo]. Solo puede decir que, aunque el amor y la pareja no es como en las películas de Disney, nunca dejas de sorprenderme".