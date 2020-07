Manel Fuentes: "Es un momento complicado, la isla necesita turismo"

Manel Fuentes (Barcelona, 1971) recibió ayer el galardón al mejor presentador por el programa de entretenimiento Tu cara me suena, de Antena 3, otorgado por los Premis Somriu, que premian la labor a profesionales y medios de la radio y la televisión. Fuentes no quiso perderse esta cita, a pesar de confirmar que no podrá estar mucho tiempo disfrutando de Mallorca, donde reivindicó "la obligación de promocionar la isla en un momento complicado, la isla necesita turismo".

"Pienso que se tenía que venir a buscar el premio. Es un momento difícil para el turismo balear por culpa de un ser como Boris Johnson, que primero despreció la Covid y luego dijo que no se puede viajar a Baleares. Y es de los sitios de Europa con menos contagios. Creo que está perjudicando a muchas personas", afirmó.

Manel Fuentes, que sigue dando vueltas con su banda tributo a Bruce Springsteen, trata de ver la crisis actual por el raíl más positivo. "Cuando la cosa afuera está chunga, lo mejor que uno puede aportar es empatía, cariño, apoyo a la industria y, en este caso, al turismo. Nuestra obligación es poner buen humor al mal humor", declaró Fuentes que, entre risas, confirmó la "ilusión" de recoger el premio porque "rejuvenece, ya que prácticamente todo lo que este año he salido por la tele era en redifusión".

Además, preguntado por el futuro incierto, señaló el aspecto "creativo" de muchas personas en la actual situación de crisis: "Cambiar de respuesta es evolución, y a veces se ha cambiado de pregunta, y cambiar de pregunta es revolución directamente. Hay mucha gente que está aportando cosas muy valiosas. El nivel, por ejemplo, de chistes, de bromas que te mandan vía internet a todos nos han hecho reír y piensas muchas veces la cantidad de ingenio que hay".