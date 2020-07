Milano Beach, de chiringuito en Platja de Muro

Desde hace dos años, se ha puesto de moda el chiringuito Milano Beach, no solo para tomar una cerveza, un cóctel o una picada antes o después de darse un chapuzón, sino también para comer arroz en verano. No es difícil imaginar el motivo: se encuentra en primera línea de mar, hay unas vistas excepcionales y la comida no está nada mal.

El nombre se debe a que hace 10 años, tres jóvenes mallorquines –que no quieren que se sepa su identidad (pero preguntando un poco se descubre quienes son)– se hicieron cargo de Cafè Milano, en Alcúdiamar, creado por el milanés Valerio Latina. El negocio, poco después, pasó a ser un pub y una marca de éxito entre los clientes de la zona.

Cuando hace cuatro años el trío de emprendedores tuvo la oportunidad de gestionar este restaurante de Platja de Muro, no se lo pensaron dos veces y lo bautizaron con el mismo nombre para que el público que ya conocía el café lo relacionara fácilmente.

Siempre con reserva

Para hacer un arroz en Milano Beach hay que tener en cuenta que siempre se tiene que encargar con un poco de antelación. Marga Daniel, la responsable del local, me explica que el motivo es que la cocina es pequeña y necesitan organizarse. En caso de no avisar, no habrá problema para comer ya que hay bastantes opciones como un trempó amb sípia, una hambuguesa o una ensalada, entre otros platos.

En nuestro caso reservamos mesa para comer un arroz negro. La ración sale a 18 euros. Lo preparan con arroz Bomba, tinta de calamar, sepia y gamba, siempre acompañado de pimiento blanco y allioli de limón. "En cada plato, intentamos aportar nuestro toque personal; por ello, lo acompañamos de esta lactonesa más ligera, que combina muy bien con el plato", explica Marga Daniel. Se trata de una elaboración rica, pero a la vez justa en cantidad. Le pregunto cuántas raciones suelen servir los domingos y apunta que unas 190 raciones, entre las que se comen en el local y las que se elaboran para comer fuera del restaurante.

También añade que cuidan mucho al comensal: "Si algo sale mal y nos lo hace saber, lo arreglamos, no queremos perder a un cliente por tener un mal día". Curiosamente, varios amigos que son o frecuentan la zona me dieron fe de ello y que, incluso, están captando a clientes de otros restaurantes conocidos en la zona por sus arroces. "En Milano, la paella no te la tienes que servir tú como hacen en otros lugares de por aquí", me destacó mi amiga Joana.

De postre, optamos por un carpaccio de piña con una bolita de coco, ideal para quien le guste poner un final dulce y ligero a un buen arroz.

Milano Beach

Carrer de les Dunes. Balneari 6

Platja de Muro. 971 09 90 36

Horario: Abierto de lunes a domingo de 10 a 19 horas.