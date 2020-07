ENCUESTA | ¿Crees que va a llegar una segunda gran ola de contagios?

El Ministerio de Sanidad ha reportado este miércoles un total de 1.153 contagios registrados durante las 24 horas previas, el dato más alto desde el pasado 1 de mayo, cuando la población española todavía se encontraba confinada en sus casas. La mayoría de los nuevos positivos se han registrado en Aragón, Cataluña y Madrid y la media de edad de los diagnosticados es de 40 años en los hombres y de 43 en el caso de las mujeres -durante el confinamiento, la media de edad era de 60 años-.

"No podemos hablar de una segunda ola generalizada en nuestro país. Hay brotes, las zonas donde hay transmisión más alta están muy sectorizadas, con unas medidas que nos permitirá ponerlos bajo control en las próximas semanas", afirmó el pasado martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Por su parte, Margaret Harris, portavoz de la OMS, dijo durante una sesión informativa virtual desde Ginebra que no se trata de debatir si estamos ante una segunda ola, sino que "va a ser una gran ola, va a subir y a bajar un poco, lo mejor es aplanarla y convertirla en algo que quede a ras del suelo", según recoge el periódico británico The Guardian.

A pesar de que las palabras de Illa invitan a mantener la calma y de si es o no adecuado hablar con precisión de una segunda ola de contagios, la conversación sobre si los brotes que se vienen sucediendo nos van a llevar a un escenario parecido al de marzo predomina estos días en las calles y casas de muchos ciudadanos.

Por este motivo, desde este periódico te invitamos a que respondas a nuestra encuesta sobre si crees que nos encaminamos hacia otra gran oleada de contagios.

