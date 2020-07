Can Toni Moreno, con tradición y buen producto

Una de las casas destacadas de arroz en Mallorca es Can Toni Moreno. Junto al pescado fresco, los arroces secos y melosos son la especialidad de este restaurante familiar, situado en un enclave cargado de belleza.

Una pariente de la familia Ferragut lo fundó en 1963. Margalida Ponero cocinaba arroces con el producto que su marido pescaba en el mar, a escasos metros del restaurante. Por su afición al baile tradicional –pertenecía a la agrupación Parado de Valldemossa– bautizó el negocio con el nombre de una de las canciones más populares del folclore mallorquín.

Actualmente lo regenta Pep Llorenç Ferragut y su padre, Pep Ferragut (a quien le falta poco para jubilarse), con la inestimable implicación de Javier Tierno en la sala. El negocio llegó a sus manos en 1982, cuando Margalida, su tía y cuñada se quedó sin trabajo en la fábrica de zapatos Gomila. Como solución, heredó los fogones de su tía lejana y convenció a su hermana Lourdes para que le ayudara.

Pasados unos años, se incorporó Pep Ferragut, que dejó el taller de coches que dirigía para dedicarse de lleno a la restauración. Su saber estar y atención han sido y son todavía un ejemplo de lo que debería ser todo restaurante que quiera demostrar una vocación real de servicio al público.

Para hacer los arroces, en Can Toni Moreno usan arroz Bomba de la denominación de origen Calasparra (Murcia). Optamos por uno seco de llamàntol, que se saca vivo del vivero. Normalmente lo prepara con langosta, pero la temporada se está acabando y con bogavante sale un poco más económico. Optamos por una pieza de este marisco más grande para poder disfrutar de dos platos en uno. Primero preparan la cola del llamàntol: la pasan por harina y la fríen, con una cebolla pochada (morta), una delicia. Para el arroz, sellan la cabeza del animal, que da el sabor, y hacen un sofrito con cebolla, tomate, ajo y sepia. Pep me explica que también le añaden pollo para no usar tanto aceite. A continuación, doran el arroz y le añaden el caldo, que en este caso solo es de pescado. Cuando está a punto, colocan el marisco y se termina de cocinar en el horno.

El resultado es exquisito. El precio aproximado por ración (ya que depende de cada pieza) es de 31 euros (unos 26 si solo se desea comer arroz, ya que el animal que se usa es más pequeño).

Otras propuestas son la paella de verduras, la mixta y la negra. Cada domingo sirven unas 40-50 raciones. También preparan arroces para llevar. Muy importante: no se olviden de reservar mesa, especialmente en fin de semana.

Restaurant Can Toni Moreno

Carrer es Port des Canonge, 2. Port des Canonge (Banyalbufar)

971 61 04 26 / 686 477 607

Horario: Abierto de martes a domingo de 13 a 18 horas.