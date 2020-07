Zaranda deja Castell Son Claret y se trasladará a Palma

El único restaurante de Mallorca con dos Estrellas Michelin deja su ubicación actual. Finaliza así la etapa de Fernando P. Arellano e

Itziar Rodríguez en el hotel Castell de Son Claret (es Capdellà, Calvià). "El objetivo es abrir en Palma en octubre-noviembre, pero todavía no hay nada cerrado", explican fuentes de Zaranda.

El cambio de ubicación se debe a la decisión unilateral del hotel de cancelar el contrato en vigor con Zaranda por la crisis de la Covid-19, algo que sorprendió a sus responsables. Castell Son Claret abrió las puertas el pasado 1 de julio, pero a comienzos de mayo el hotel avisó a los propietarios de Zaranda que el restaurante no se abriría.

"Intentamos llegar a un acuerdo económico, dar facilidades, rebajar cuotas, no hacer pagos durante el estado de alarma..., pero no ha sido posible firmar nada", lamenta Itziar Rodríguez. "Todo ello nos ha agotado psicológicamente y hemos abierto la vía judicial, por lo que no nos hemos podido acoger a las ayudas del Gobierno por el coronavirus debido a que no hemos podido cesar la actividad", apunta.

Mientras concretan la nueva ubicación de Zaranda en Palma. Fernando P. Arellano ofrece desde mañana, cada viernes y sábado durante el verano, en la parte superior del restaurante Baiben (Port Portals), una experiencia gastronómica para un máximo de 14 personas, a través un menú creativo y único basado en el producto local.