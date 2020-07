El Disney Magic es un buque moderno, pero con un diseño clásico, con dos chimeneas, una estructura no demasiado elevada y un estilizado casco, que recuerda más bien a los viejos trasatlánticos y su época dorada, dando una imagen bastante diferente a la de otros grandes cruceros contemporáneos suyos. A ello se une que pertenece a Disney Cruise Line, desarrollándose a bordo toda la fantasía del mundo Disney, lo que le hace un crucero diferente.

Su primera escala en el puerto de Palma data del 17 de julio del 2011, escala no prevista, motivada por el mal tiempo, dado que era esperado unas semanas después. No fue hasta su segunda visita, el 5 de agosto del mismo año, cuando se celebró el acto a bordo, en el transcurso del cual se entregó por parte del entonces presidente de la Autoritat Portuària, José María Urrutia, una metopa conmemorativa al capitán del buque, todo ello en presencia, como no podía ser de otra manera, de Mickey Mouse y de representantes de la empresa consignataria Transcoma. Al acto asistió también la cónsul de Estados Unidos.

El Disney Magic fue construido en el astillero de Fincantieri, muy cerca de Venecia, y entró en servicio en 1998. Tiene 83.338 toneladas de registro, con una de eslora 294 metros y una manga de 32,3, justo el tamaño máximo para poder pasar por el canal de Panamá. Va dotado de cinco motores con un total de 58.250 Kw de potencia, que le pueden imprimir una velocidad de más de 21 nudos.

En el barco se recrea toda la magia del mundo Disney que se respira por doquier. A bordo siempre hay alguno de sus personajes, disponiendo de grandes espacios habilitados para los niños, distribuidos en distintos grupos de edad, por lo que es un buque muy recomendable para el turismo familiar, existiendo también zonas y salones para adultos, como en un crucero normal. Dispone de dos teatros, el más grande denominado Walt Disney y el otro más pequeño denominado Buena Vista, utilizado para el paso de películas, incluidas las de estreno. Muy curioso es el sistema de rotación de los pasajeros por cada uno de los tres comedores principales, de manera que se pasa dos veces por cada uno de ellos en cada crucero. Más de un tercio de los camarotes disponen de terraza, con capacidades, en el caso de la suite real de hasta siete personas. En las cubiertas exteriores dispone de tres piscinas, la de popa, para niños y dedicada a Mickey; la de en medio es para familias y dedicada a Goofy; y la de proa, para adultos. Entre ellas hay locales tan curiosos como la caseta de Pluto (es una hamburguesería), o la cocina de Goofy. Se trata de un crucero diferente, inmerso en el mundo Disney, que hace las delicias tanto a niños como a grandes.

Desde su primera visita en el año 2011 no se ha prodigado excesivamente en el puerto de Palma. En total, de momento ha realizado once escalas, siempre en verano, dado que el Mediterráneo occidental suele ser su zona de operaciones en esta estación.

Disney Cruise Line, perteneciente a Walt Disney, fue creada en 1996 y dispone actualmente de cuatro buques. Inicialmente su zona de cruceros era en el Caribe, pero con el aumento de flota, se ha ampliado a otros lugares como son el Mediterráneo, el norte de Europa, así como Canadá, Alaska y la costa Oeste de Estados Unidos. Actualmente tiene un proyecto en construcción en Alemania en los astilleros Meyer Werft: tres buques nuevos que irán propulsados por gas, y que serán más grandes que los actuales, pero con un diseño parecido. Estos barcos irán entrando en servicio en los próximos años, teniendo ya el primero nombre: Disney Wish.