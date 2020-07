La Payesita, más de 30 años con la misma receta

Que un lunes a mediodía, sin casi turistas en la isla, un restaurante pueda presumir de tener el local lleno, dice mucho de su profesionalidad y buen hacer. Se trata de La Payesita, de donde siempre nos ha hablado bien –y es verdad– nuestro compañero Sebastià Adrover. En su carta habitual destacan dos paellas, la mixta y la de marisco. Me decanto por esta última, pero también me comentan que por encargo preparan la ciega mixta, la negra y fideuà.

El plato de la de marisco sale a 18 euros. Se trata de una paella en la que no se escatima ni el arroz ni los ingredientes. De hecho, siempre he pensado que después de servir el plato tiene que sobrar –aproximadamente–algo más de una ración para cada dos personas, como una especie de deferencia del restaurador hacia el comensal. Así lo hacen en La Payesita, que cuenta con un local sin pretensiones decorativas, pero con buenas tablas en los fogones gracias a su propietario, José Luis Benito Pascual. Regenta este restaurante playero desde hace 34 años. Me explica que llegó a Mallorca desde su pueblo de Orillares (Soria) con 16 años en busca de un trabajo mejor pagado. Antes había estado en Burgos y sus compañeros, que habían emigrado a la mayor de las Balears, le recomendaron cambiar de emplazamiento laboral ya que aquí se cobraba el doble. Así lo hizo y lo que tenía que ser una estancia de 6 meses se ha convertido en una residencia permanente que acaba de sumar los 49 años.

Cogió las riendas del negocio en 1986. Anteriormente se llamaba Pepes, porque dos granadinos que se llamaban José, lo abrieron. Después pasó a manos de un inglés y de este a Benito. Empezó con desayunos y comida para anglosajones, pero al final decidió cambiar de nombre y apostar por los arroces. Confiesa que lo bautizó como La Payesita inspirándose en el nombre de un restaurante de Ciutadella (Menorca), cuyos propietarios, cuando vienen por aquí, siempre le dicen en broma que es su sucursal. A partir de la segunda temporada empezó con las paellas, según la receta de su primera cocinera, Maria Valiente, de Jaén, y cuya preparación, afirma, no ha variado en 33 años. Usan arroz redondo extra. La de marisco tiene como ingredientes mejillones, patas de cangrejo, gamba roja, sepia, alcachofa y judía. Cada día preparan el fondo con caldo natural, huesos, cabezas de gambas, ternera y pollo. Los domingos, entre paellas para comer en el local y para llevar, salen unas 150-180 raciones. La carta se completa con frit mariner, calamares, chipirones y flan de queso, entre otras sugerencias. La cocina está abierta de 12.30 a 23.30 ininterrumpidamente.

La Payesita

Carrer de les Nanses, s/n

Can Pastilla. Palma

971 26 33 67. Martes cerrado