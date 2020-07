Atraca el Palma el 'Yasmine of the Seas', capricho flotante de la familia real catarí

No hay aspirantes para ocupar el trono que ha dejado vacante el Lady Moura de Nasser Al-Rashid en el pantalán exterior del Club de Mar, después de que el pasado mes de mayo el magnate saudí pusiera a la venta por 200 millones de euros el que fuera considerado como el buque privado más caro e innovador del mundo, un icono del puerto mallorquín desde 1990 y el barco que puso a la isla en el mapa de los megacruceros.

Pero la pandemia del Covid-19 no ha detenido la llegada a Mallorca de los mejores yates privados del mundo. Sin ir más lejos, el lunes a las ocho menos cuarto de la tarde atracaba en el pantalán exterior del Club de Mar el Yasmine of The Seas, que hoy es un chárter de lujo que se alquila por 500.000 dólares a la semana, pero que hasta hace poco perteneció a Abdallah ibn Khalifah Al-Thani, mienbro de la familia real de Catar y primer ministro del país entre 1996 y 2007.

Al-Thani mandó construir el buque en el año 2001 en los astilleros holandeses Oceanco, uno de los constructores de megayates más exclusivos del mundo, autores de obras maestras del mar como el Black Pearl, el Jubilee o el Barbara.

Encargó el diseño a The A Group y unos interiores personalizados al diseñador Camillo Constantini, que distribuyó en sus ochenta metros de eslora alojamiento para 24 huéspedes, con una suite principal, cuatro suites para invitados y siete dormitorios más con baño privado dominados igualmente por el diseño más suntuoso, además de otras dependencias para alojar a los 33 miembros dela tripulación del buque.

Según dejaron escrito en el catálogo los astilleros Oceanco, Al-Thani restringió la toma y publicación de fotografías de los interiores del buque, "pero la palabra espectacular viene a la mente de todos aquellos que han tenido la oportunidad de recorrer su inmenso y fascinante interior".

El buque que fuera de la familia real catarí, propietaria de otros megayate como el Katara, de 124 metros, o el Al Lusail, de 123, fue bautizado con el nombre de Startgate. Hasta que pasó a hacer chartes de lujo con el nombre de Yasmine of The Seas y bandera de Bahamas. Llegó el lunes a Palma procedente de Gibraltar, donde ha pasado los últimos seis meses. El verano pasado estuvo en Mallorca, Mónaco, Barcelona e Ibiza.