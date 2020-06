Sanitarios defienden la sanidad pública tras 80 días de aplausos ciudadanos

Los aplausos para homenajear el trabajo de los sanitarios y profesionales de servicios durante la crisis del coronavirus se volvieron a repetir este lunes desde los balcones y las calles cuando se cumplieron 80 días desde que se iniciaran. A esta iniciativa se han sumado ahora las reivindicaciones del propio colectivo sanitario. El movimiento 'Sanitarios Necesarios', que afirma que está compuesto por trabajadores sin carácter político ni sindical, volvió a convocar el lunes a los empleados de la sanidad, que salieron a las puertas de sus centros de salud "a dar visibilidad a la situación de precariedad".

El personal de hospitales y centros de atención primaria se congregó ante algunos hospitales de la Comunidad de Madrid. En el Gregorio Marañón, médicos, enfermeros y otros trabajadores salieron a las escaleras del edificio principal con una gran pancarta en la que se pedía cuidar a los sanitarios. "¿Quién cuida de quien nos cuida?", rezaba el texto.

Asimismo, un grupo de personas se reunió también ante el hospital de La Paz, en la capital, con dos minutos de silencio inicial en recuerdo de las víctimas de la pandemia. Entre el homenaje y los aplausos, las enfermeras Ainara Morollón y Laura Magán, portavoces de 'Sanitarios Necesarios', leyeron un comunicado en el que se explicaba que "los recortes y las privatizaciones han mermado" el sistema de salud.

"No podemos seguir permitiendo más recortes y privatizaciones porque han empobrecido la calidad de nuestro sistema sanitario. La protección de la salud es un derecho fundamental, es urgente fortalecerla con mayor presupuesto nacional y autonómico", pidieron los manifestantes, quienes también mostraron su rechazo a la "entrada de capital privado" en el hospital Niño Jesús de Madrid y reclamaron "blindar" las residencias de mayores porque "no son un negocio" y han sido "abandonadas" durante la pandemia.

Igualmente, exigieron "dotar a la atención primaria de personal y material necesario para que funcione" porque "es la columna vertebral de nuestro sistema nacional de salud" y señalaron la importancia de mantener como "efectivos permanentes" los refuerzos sanitarios contratados por la epidemia. "Basta ya de abusar. Sanidad pública de calidad por y para todos", exclamaron.

Se trata de la segunda semana en la que 'Sanitarios Necesarios' convoca reivindicaciones en las puertas de los centros sanitarios. A través de un silencio simbólico y los aplausos, quisieron recalcar la importancia de la sanidad pública para hacer frente a la pandemia. "Ahora es el momento de luchar juntos y apostar por lo mejor que tiene nuestra sociedad. Por tener unas condiciones dignas de trabajo y para que la atención a la población sea la mejor siempre", anunciaron en la convocatoria difundida en las redes sociales, cuya iniciativa fue apoyada, entre otros, por el actor Alberto San Juan.

En paralelo, este lunes se cumplieron 80 días desde que se iniciaran los aplausos colectivos de los ciudadanos para agradecer la labor de sanitarios y personal de servicio básico que no ha parado de trabajar en los meses más duros de la crisis sanitaria. La convocatoria surgió en redes sociales y aplicaciones de mensajería una vez que el Gobierno decretó el estado de alarma en marzo ante la propagación de la pandemia, siguiendo así los pasos de los italianos, que por entonces ya llevaban confinados una semana.

Fue con el confinamiento y las restricciones de movilidad más duras cuando los aplausos colectivos tuvieron su mayor apogeo. Los momentos más duros de la crisis sanitaria, que coincidieron con el famoso 'pico' de la epidemia, se saldaron con el agradecimiento mayoritario de los ciudadanos a los centros hospitalarios, muchos de ellos al borde del colapso ante el alto número de contagiados y fallecidos.

Sin embargo, la desescalada, que ha aliviado en gran parte el confinamiento para evitar la propagación de la pandemia, provocó que un mensaje en redes sociales pidiera acabar con el agradecimiento diario a las 20.00 horas el domingo 17 de mayo, con un "aplauso final". No obstante, parte de la ciudadanía sigue parando sus labores diarias para aplaudir a los sanitarios y profesionales de servicios básicos que no han descansado en los días más duros de la pandemia. Muchos de ellos no han faltado a la cita a pesar de haberse resentido desde que están permitidas las salidas a la calle para pasear o hacer deporte.