'Avarques' menorquinas con botellas de plástico del mar

Con una suela inspirada a partir de tres botellas de plástico recogidas en el litoral. "Nace de una necesidad, hoy en día hay muchos plásticos y tenemos que cuidar el planeta. Las marcas debemos ser responsables, elaborando productos más sostenibles para el consumidor", explica el disñeñador Nico Anglada. Con el nombre de EcoPwani Menorca, las 'avarques' están confeccionadas sobre una base de residuos marinos, con la que se pretende concienciar a la sociedad sobre la problemática de los plásticos vertidos en el mar.

"Trabajamos bajo comanda, únicamente online a través de nuestra página de Facebook, y nos gustaría salir a las tiendas a comercializarlo, pero es un mal momento a causa de los cierres, falta de planificación e incertidumbre provocado por la Covid-19 en todo el tejido económico".

El nuevo modelo ha superado las pruebas de resistencia y durabilidad recomendadas por el Instituto Tecnológico del Calzado, y el proceso de elaboración se lleva a cabo en la isla a través de talleres locales de calzado. La suela de estas 'avarques' no se cose solamente con la plantilla, sino que se encola mediante una técnica especial que mejora su acabado.

"Tenemos material para continuar confeccionando 'avarques'. Ojalá llegue el día de no disponer de plásticos, sería buena señal ya que que se habría solucionado la problemática de los residuos vertidos en nuestro medio natural". A ello refiere el lema de su logotipo: "Your step make the change".