Un bólido cruza el cielo de Mallorca

El cielo de Mallorca se iluminó la madrugada del pasado domingo, 24 de mayo. Un bólido cruzó la isla cuando faltaban pocos minutos para una una de la madrugada, como han recogido numerosos testimonios en las redes sociales.



Según los testigos, el bólido iluminó el cielo como un relámpago y, tras su paso, dejó una estela de luz. Acto seguido, se pudo oír un sonido parecido a un trueno. La explicación del fenómeno apunta a que se trataría de una roca espacial que impactó contra la atmósfera sin llegar a impactar contra la Tierra.



El fenómeno astronómico fue visto también en Eivissa y numerosos puntos de Catalunya, el sur de Francia y otros puntos de España.





BUSY TIME REDUCING THE VIDEOS OF THE EXTREMELY BRIGHT SUPERBOLIDE #SPMN230520 RECORDED OVER #CATALONIA last night May 23 at 22h51m24s TUC

There is not Sunday for astronomers and geophysicists involved in @RedSpmn ??

More: https://t.co/DHPOM1wtI7@CSIC @IEEC_space @CSICCat @AASCV pic.twitter.com/GgJ82tpKCh