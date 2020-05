Día de la madre: Los deseos de nuestras mamás favoritas

Probablemente este Día de la madre no va a estar marcado por regalos caros comprados a última hora o por grandes reuniones familiares. Es más, no nos equivocaremos mucho si afirmamos que este Día de la madre va a ser excepcional en muchos sentidos. Y eso lo convertirá, probablemente, en un día que no olvidaremos jamás.

A lo mejor celebrar este día de forma distinta a la que nos habíamos acostumbrado nos hace aprender que lo importante de estas fechas marcadas no son cuántos regalos reciban las madres, sino la importancia de con quién las compartimos. Puede que valoremos más todo el trabajo que hacen día a día, que nos paremos y las escuchemos, que las abracemos y les demos las gracias por estar ahí.

Por eso, dado que este día de la madre va a ser distinto para todos, nos hemos propuesto hacer algo distinto y recopilar los deseos y reivindicaciones de algunas madres y referentes educativas de Gestionando hijos.

Alba Castellví, socióloga y educadora:

"Que disfrutemos de ser mujeres y madres seguras y serenas. Que nuestra voz tenga la firmeza y la dulzura de quien se sabe valiosa y ama tranquila".

Laura Baena, creadora del Club de Malasmadres:

"Mi deseo para este día tan especial es que las madres seamos más protagonistas. Que se visibilice nuestro papel social y se apoye más la maternidad en todos los ámbitos de una sociedad que sigue empujando a la mujer a renunciar cuando es madre. En este presente convulso nuestro papel de cuidadoras se hace más necesario que nunca y necesitaremos mucho más apoyo para poder seguir siendo madres, pero también trabajadoras fuera de casa porque esta crisis va a castigar en gran medida a las mujeres madres. Seguiremos luchando por una sociedad más empática, más justa, más corresponsable y más igualitaria, con el deseo de que el día de mañana nuestras hijas, si son madres, no tengan que reivindicar tanto en un día como hoy, solo celebrar".

Mar Romera, maestra y licenciada en psicopedagogía:

"En estos días , en esta temporada, realmente sólo tengo un deseo: SENTIDO COMÚN. Un sentido común desde la generosidad y el compromiso. Sólo este sentido común nos puede llevar a un proceso de normalización.

Para que esto sea posible necesitamos focalizar la mirada hacia la infancia, darles la palabra, escucharlos y observar muy bien como ellos y ellas se adaptan a las circunstancias actuales. Mi deseo hacia todas las familias que tienen la suerte de tener niños y niñas en casa es dar la oportunidad de utilizar este tiempo como un momento único para compartir, para demostrar a los otros que existimos por ellos y ellas y para que cada cual (la edad no importa) pueda encontrar su rol de responsabilidad, existencia y cooperación... No se trata de "entretener", se trata de convivir en igualdad, donde cada cual aporta y es imprescindible. Nuestros niños y niñas tienen derechos... a la participación, al juego... y eso son deberes para los adultos".

Lucía Galán, conocida como 'Lucía, mi pediatra'

"Sueño con una sociedad que eduque a nuestros hijos en la ciencia, en la evidencia, en la humildad, en la valentía, en el compromiso y en la sensibilidad hacia todo lo que les rodea".

María Soto, experta en disciplina positiva:

"Si pudiera pedir un deseo para este día de la madre tan diferente, sería conciencia de horizontalidad en las familias. Me encantaría que los adultos hubiéramos aprendido en esta pandemia que las niñas y los niños son personas que aportan, que suman y que saben estar cuando nosotros somos modelo de equilibrio y fortalezas. Que los valoremos y que contemos con ellos para crear familia y sociedad. Si no hubiera sido por su capacidad de adaptación, su generosidad y su confianza en nosotros, este confinamiento hubiera sido imposible. Que a partir de ahora les miremos con el respeto y el agradecimiento que se merecen".

Marina Marroquí, educadora social especializada en violencia de género:

"Hoy es un día de la madre muy especial, mi peque tiene 1 añito y me estreno como mamá. Son muchos los deseos que como madre te haces cuando traes una pequeña al mundo, ser madre en esta época no es una tarea fácil, tener que hacer malabares para seguir desarrollándote personal y profesionalmente y a la vez ser una madre que dé cariño, valores y esté siempre ahí, a veces es imposible. Esta nueva generación merece desterrar las desigualdades, desterrar la violencia de género , y para ello debemos esta generación de padres y madres hacer un gran esfuerzo educacional en valores. Valores de igualdad entre niños y niñas, empezar a cuestionarnos una sociedad que les hace ser diferentes, tener juguetes diferentes, vestir diferente, ir a extraescolares diferentes... Mi deseo como madre es que mi hija y todas las niñas puedan crecer en una sociedad en la que no corran ningún peligro solo por ser mujeres, que no tenga que temer como madre si el amor se le acaba convirtiendo en un infierno, o si una fiesta con amigas le acabará marcando de por vida. Una nueva generación en la que todos sean más libres y más felices".

Feliz Día de la madre.