Gabi Rodas quiere vernos sonreír mientras olemos a Fleetwood Mac

"Creo que puedes oler a la gente mediante las canciones", dijo el batería Mick Fleetwood. Hace días que no huelo nada. La mascarilla me ha anulado ese sentido aunque mi perro, al que haré campeón en una running chuchera con tanto paseo que le estoy metiendo, me recuerda a qué huelen las cosas que huelen mal por naturaleza. Lo primero que haré cuando concluya este encierro será olfatear Mallorca, ya que antes apestaba. A ver si la fragancia es otra. Entretanto, les invito a descubrir el perfume que destila un grupo magistral en el manejo de alegres armonías vocales, Fleetwood Mac.

Si hay una canción que contagia optimismo es 'Don't Stop'. El grupo británico recuerda que "el mañana será mejor", al tiempo que anima a seguir un consejo que no falla contra el bajón: esbozar una sonrisa. "Todo lo que quiero es verte sonreír. ¿Por qué no pensar en los tiempos por venir, y no sobre las cosas que has hecho, si tu vida fue mala, basta, piensa en lo que harás mañana", canta la banda en 'Don't Stop', tema que se cocinó en el 77, en plena efervescencia punk, y que se publicó en 'Rumours', disco que obtuvo un premio Grammy como Álbum del Año.