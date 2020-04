La enseñanza afronta un "cambio de paradigma" precipitado por el confinamiento al que ha obligado la pandemia del coronavirus y que ha propiciado una nueva revolución educativa en la que "el niño tiene que ser más protagonista de su aprendizaje", asegura la profesora Susana Vázquez, vicepresidenta del Fórum Europeo de Administradores de Educación-FEAE Galicia.

Susana Vázquez Martínez (Corcubión, A Coruña, 1966), una de las impulsoras del exitoso portal educativo Aulas Galegas, augura en una entrevista con Efe que, después de la actual "respuesta a una emergencia" en el ámbito de la enseñanza, los docentes utilizarán más las metodologías activas, tanto en red como en el aula, que implicarán una mayor participación del alumno.

"Este es el gran reto, sacar provecho didáctico de esta experiencia de confinamiento, y para eso es necesario un cambio de estructura y de metodología", explica esta químico de formación y doctora en Ciencias de la Educación, especializada en didáctica, que colaboró con la puesta en marcha de un colegio en Mozambique.

Profesores y alumnos ensayan en Internet estas semanas, a veces con éxito y otras no, nuevas herramientas educativas con "muy buena disponibilidad, eso sí lo he notado", y "sin miedo a que todo se haga 'online'", detalla Susana Vázquez, profesora en el colegio Santa María del Mar de A Coruña.

Una percepción que comparte en el portal web Aulas Galegas (aulasgalegas.org), creado al inicio del confinamiento, donde los recursos que más se están utilizando no son los plenamente curriculares que ofrece desde infantil hasta segundo de bachillerato y algunos de FP, sino los interdisciplinares y transversales.

Entre ellos hay juegos familiares, actividades para mayores diseñadas por voluntarios que trabajan en geriátricos, cuentos diarios, ejercicios para niños con diversidad, cortometrajes hechos por los niños dentro de casa o un festival de narración oral "Ouvea o lobo (Aulla el lobo)".

Con más de 270 profesores colaboradores y aportaciones desde universidades como Oxford o Princeton, el éxito de este portal se resume en unas 90.000 visitas, con una duración media de cuatro minutos y medio, en la web en sus primeros quince días. "Hay que diseñar otras formas de animar a los chavales", subraya esta profesora, que fue coordinadora del portal educativo de la Fundación Barrié y de blogs del proyecto europeo Climántica, en un momento en el que solamente se puede recurrir a plataformas digitales para contactar con los niños.

Los alumnos de física y química de Susana cursan 2º y 4º de la ESO y están a punto de recibir nuevas tareas sobre reacciones químicas. Dado que no pueden dar la clase en el laboratorio, convertirán las cocinas de sus casas en un aula experimental.

La enseñanza virtual no es dar una charla en Internet, "nos obliga a reinventarnos" y a motivar al alumno sin comunicación no verbal en clase, optimizar los recursos de la red pero siempre con un cambio de metodología .

Esta oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías y que ha apurado el encierro "es una ventana abierta a las aulas" y ahora "lo que hace el profesor ya no se queda entre cuatro paredes", dice Vázquez, por lo que "se ven las buenas prácticas de cada uno".

De todas formas, sostiene, la clase presencial "es insustituible". "Estos días nos falta la mano en el hombro, la mirada cómplice o crítica, la sonrisa y la espontaneidad. Los propios alumnos nos lo dicen en las sesiones virtuales. Y qué decir de la interacción en el grupo, del aprendizaje entre iguales -explica-. La clase a través de Internet es mucho más limitada en comunicación e interacción, fundamentales en educación".

Estas semanas también se está produciendo un movimiento de unión entre disciplinas, en el sentido de que se están uniendo niveles educativos y "es muy enriquecedor", añade, porque en lugar de estar todo el conocimiento compartimentado se colabora entre todos y, por extensión, interesa a todos.

En esta tarea, las familias tienen un papel crucial en la educación de sus hijos e hijas, pero como padre o madre, no como profesores o profesoras, que no lo son.

"Por encima de las disciplinas, está la educación integral del alumno y esta pandemia supone una oportunidad para educar en ciudadanía global desde todas las áreas", resume Susana Vázquez.

Para cuando termine el confinamiento, el escenario que necesita el alumnado es "la calle, la playa, el parque, es esencial recuperar su salud mental", sostiene, por lo que le parece "anecdótico" que la Conferencia Sectorial de Educación haya ampliado a julio el periodo escolar para contener la brecha educativa.

"Máxime, si se trata de la misma formación online, ya que aumentaría el nivel de estrés de los niños con necesidades de refuerzo escolar", argumenta Susana Vázquez, que no obstante considera que la decisión de promocionar el curso tras la finalización de dos trimestres es "una medida oportuna y coherente".