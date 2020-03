Adara y Gianmarco rompen su relación... ¿por un chico?

La ruptura de Gianmarco y Adara ha dejado en shock a todos sus seguidores. La que parecía una historia de amor irrompible ha terminado saltando por los aires por una supuesta deslealtad de la ganadora de GH VIP.

El italiano ha querido explicar su versión de la ruptura en un claro mensaje donde asegura que se marcha a Italia "con la gente que realmente le quiere".

En Sálvame, Rafa Mora explicó la versión de Gianmarco: "En un renuncio, él ha visto en el telefonito cómo Adara estaba ligando con un chico y Gianmarco ha dicho que eso no es tolerable, ha llamado a su hermano, le ha dicho que ya se lo había avisado y han dejado de seguir a Adara en redes sociales".

Algo que no se cree Miguel Frigenti: "Lo único que sé es que ha sido todo súper rápido porque yo hablo con Adara de vez en cuando y sé que estaba muy ilusionada. Vivían juntos en Madrid. Ella estaba muy contenta de que Hugo siguiera en Supervivientes porque ella estaba haciendo su vida. Adara no está dando señales de vida pero me parece muy raro las declaraciones de Gianmarco de que ella se estaba escribiendo con otro chico".

Y es que tendremos que esperar hasta el lunes para conocer la versión de Adara, pero lo que sí se conoce ya es el nombre del chico que, supuestamente, habría propiciado la ruptura. Según Miriam Saavedra, Julián Requena de La isla de las tentaciones habría sido la 'tentación' de Adara. ¿Qué tendrán que decir los protagonistas de este triángulo amoroso?