Un párroco da la bendición desde el tejado de la iglesia en un pueblo de Cáceres

Un señor con una sotana blanca pasea por el tejado de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Arroyo de la Luz, Cáceres. No es una alucinación, es el párroco de la localidad, Juan Manuel García, que decidió alzarse a lo más alto para bendecir el pueblo ante lo que está viviendo por la pandemia del coronavirus: es el principal foco de contagios en la región.

Consciente de esta situación el sacerdote decidió subirse al tejado de la localidad para realizar una bendición con el santísimo, en la que pidió por esta localidad cacereña, por su residencia de ancianos y por otros lugares afectados como Santiago de Alcántara y los hospitales de la capital cacereña. Al pueblo no le pilló de imprevisto ya que él mismo lo había anunciado el martes en la misa de la novena que retransmite cada jornada a través de internet. "Suena a chiste pero no lo es, si toda la novena hemos introducido al señor en nuestras casas ahora vamos a hacerlo desde el tejado", le dijo a sus fieles.

Y así fue, a las doce en punto del medio día se dirigió al tejado, con su sotana blanca y con su cámara y micrófono de corbata para grabarlo todo y poder retransmitirlo. "Subir al tejado es muy fácil porque tenemos unas escaleras y hay un pasillo arriba, no da miedo", dijo después a este diario. Ya es un experimentado. No es la primera vez que decide dar las bendiciones desde el tejado, aunque esta fue diferente, primero por el motivo (se hace en mitad de una pandemia que tiene a su pueblo confinado y asustado) y segundo porque lo hizo vestido con la sotana y junto al Santísimo.

"En realidad lo que he hecho es un acto litúrgico en el tejado. Los italianos salían con el Santísimo por las calles y me dije, por qué no hacerlo nosotros también", afirmó. La hazaña fue vista por la mayoría de los vecinos, que intentaban seguir las bendiciones de su párroco desde las ventanas. Está siendo un gran apoyo para toda la localidad en estos momentos difíciles. Son muchos los que ya han agradeciendo este gesto a través de las redes sociales.