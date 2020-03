Save the Children advierte de la "extrema vulnerabilidad" de la infancia y las familias migrantes

Save the Children advierte de la "extrema vulnerabilidad" de la infancia.

Save the Children ha pedido a la Generalitat que tenga en cuenta el impacto que la prórroga del confinamiento para frenar la propagación del coronavirus "va a tener en los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los menores y las familias migrantes y refugiadas", de los que ha advertido que se encuentran en "extrema vulnerabilidad".

Desde la entidad han recordado en un comunicado que en la Comunitat Valenciana viven actualmente 105.141 niños, niñas y adolescentes de origen migrante, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística de 2019.

El director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha indicado que "estos niños y niñas tienen mayores riesgos de sufrir una vulneración de sus derechos durante esta crisis sanitaria, por lo que es necesario poner el foco en todos ellos".

"La espera para conseguir asilo, los trámites administrativos o la situación todavía irregular de algunas familias puede complicarse durante la emergencia sanitaria", ha añadido.

El director territorial de la organización señala también que "la Generalitat tutela a 590 menores migrantes sin referentes familiares, según los últimos datos de la Dirección General de Infancia, niños y niñas que no sólo han llegado a nuestro territorio completamente solos huyendo de condiciones terribles, sino que ahora también pueden verse en situaciones muy complicadas".

"Un ejemplo de ello son los adolescentes a punto de cumplir la mayoría de edad, ya que el abandono del centro de protección representa una situación de alto riesgo de vulnerabilidad en estos tiempos de emergencia sanitaria", ha añadido. La organización ha instado a la Generalitat a que "garanticen la salud y el bienestar de la infancia y de las familias migrantes y refugiadas en esta crisis".

Concretamente, Save the Children ha pedido "garantizar el acceso al sistema sanitario a todas las personas, independientemente de su situación administrativa, garantizando el cumplimiento de Ley de Salud de la Comunitat Valenciana". Además, pide que los centros de protección o acogida "aseguren los materiales de protección ante el contagio, como mascarillas y guantes y la formación para su correcta utilización".

En este sentido, la organización ha insistido en que es "muy importante asegurar la existencia de espacios alternativos para poder implementar protocolos y planes de emergencia en caso de brote de contagios dentro de los centros de acogida y protección donde realizar el traslado de las personas más vulnerables o de las contagiadas".



Infancia tutelada

Para la infancia tutelada, Save the Children ha propuesto "reforzar y facilitar la acogida en pequeña escala en pisos o centros de menor tamaño para evitar masificación en los centros y respetar las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno, la prórroga de las tutelas y la acogida hasta la finalización del estado de alarma para los menores que cumplan 18 años, la planificación en la reanudación de los trámites administrativos para evitar que ningún niño o niña se quede en situación de irregularidad una vez alcanzada la mayoría de edad y, por último, la continuación de la educación y el apoyo terapéutico para quienes lo necesiten".

La organización ha indicado que "muchas familias viven a la espera de formalizar su solicitud de asilo: el sistema de acogida ya había alcanzado su capacidad máxima antes de la presente crisis sanitaria por el rápido aumento de las personas solicitantes de asilo y la ausencia de procedimientos ágiles para la tramitación de las solicitudes".

Por ello, Save the Children ha pedido "espacios de alojamiento alternativos para que nadie se quede en situación de calle durante esta emergencia y una prórroga de las ayudas económicas para las personas que se encuentran en los programas de acogida de protección internacional y de ayuda humanitaria".

Save the Children también ha señalado que "las personas migrantes en España a menudo dependen de su situación administrativa para poder disfrutar plenamente de sus derechos o para acceder a un empleo digno, y la actual paralización de los procedimientos de extranjería puede dificultar su acceso a la sanidad y a las prestaciones sociales".

Además, aquellas personas que ya vivían en situación de irregularidad administrativa, y dependían de la economía sumergida, sufrirán de manera más aguda y prolongada la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.

En este sentido, Save the Children ha pedido "suspender los efectos de la caducidad de los permisos administrativos para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida y habilitar los mecanismos necesarios para seguir tramitando las citas de extranjería más urgentes y permitir el proceso telemático de todos los documentos".

Asimismo, la organización considera que "se hacen necesarias más ayudas no contributivas y de emergencia social para apoyar a las familias y a los jóvenes que no puedan acogerse a las medidas económicas aprobadas hasta el momento y que no reciben ningún tipo de prestación para poder subsistir durante el aislamiento".