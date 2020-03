Así viven las esclavas sexuales en tiempo del coronavirus

Las mujeres prostituidas son las "olvidadas" de la crisis del coronavirus. Los datos oficiales calculan que son unas 50.000 en España, la mano de obra de un negocio mafioso que mueve unos cinco millones de euros cada día. La crisis del coronavirus las ha hecho "mucho más invisibles", según Rocío Mora, coordinadora de Apramp (Asociación para la Reinserción de la Mujer Prostituida), la ONG que trata de rescatarlas y darles una nueva vida. El año pasado, las Fuerzas de Seguridad identificaron a casi 12.000 mujeres en situación de riesgo.

Unas dos mil de esas mujeres, según estimaciones de las ONGs, viven todavía dentro de los clubs donde son explotadas. Todos están cerrados, sus neones de colores apagados, pero desde las carreteras se ven algunas luces encendidas en sus habitaciones. Casi todas son extranjeras. No tienen dónde ir. A algunas las están echando a la calle. El encargado de uno de esos locales admite que desde el cierre por el coronavirus "se han ido" 13 mujeres y "siguen dentro diez", que cuentan, según su versión, con "una cocinera que va a hacerles la comida y la cena y vigilantes 24 horas".



"Fiestas privadas para puteros"

En los clubs, las mujeres pagan "la diaria", una cantidad entre "50 y 65 euros al día" por cama y comida. Estas semanas no hay clientes, de forma que ellas no generan dinero para las redes. "Su deuda con las mafias va subiendo, porque no tienen casi clientes", explica Ana Estévez, coordinadora de la Unidad de Rescate de Apramp. Estévez matiza el "casi" en estos tiempos de confinamiento: "hemos tenido noticias de que algunos clubes están haciendo fiestas privadas para puteros". En un hotel cercano al polígono Marconi, en Madrid, asegura, los proxenetas rumanos vigilan a las mujeres en las habitaciones, a la espera de poder retomar el negocio cuando la epidemia remita.

El último estudio de la Policía Nacional, recopilado en 2014, recogía unos 1.600 burdeles en España; Barcelona, con 139 locales registrados, era la provincia líder, pero el número ha caído en picado desde entonces. "Antes de que empezara todo esto, se las han ido llevando a pisos, donde son aun más invisibles", explica Rocío Mora.

Al cerrar los burdeles por el coronavirus, muchas mujeres han sido directamente expulsadas a la calle, donde tampoco pueden estar. Y han perdido su único sitio para comer y dormir. "Nos llaman y nos dicen que las han echado. Algunas han pedido plazas en ONGs. Otras se han ido a hostales o con una persona con la que tienen algún vínculo. Incluso con algún cliente que las ha metido en su casa. Todas están en precario", subraya Ana Estévez. Los burdeles, además, tienen licencia para funcionar como hostales, y esos establecimientos tendrán que cerrar el jueves próximo por orden del Gobierno.



Una explotada, 600 euros al día

Esta rescatadora de mujeres prostituidas les envía información sobre la APP de Sanidad para que comprueben si tienen síntomas del virus. Cree que lo mismo está ocurriendo en los miles de pisos dedicados a la trata sexual, especialmente en barrios de clase trabajadora que no estén muy alejados del centro de la ciudad. En Madrid hablamos de "Vallecas, Tetuán, Ventas", según datos de las ONGs. "Las mujeres son una inversión para ellos. Cuatro o cinco mujeres explotadas pueden darles a ganar 3.000 euros al día, por eso a muchas no las dejan irse", añade Ana Estévez. Además, la mayoría de esas mujeres tienen una deuda con la red de la que responden familiares suyos (madres, hermanas, hijos) que viven en su país y a los que envían dinero cada mes.

Nadie sabe cuántas mujeres están recluidas estas semanas en pisos para ser prostituidas. Sin clientes, pagando la "diaria", sin poder salir, viendo como su deuda con la trama mafiosa aumenta cada día, sin poder enviar dinero a sus familias. "Solo en Madrid en Apramp estamos atendiendo y entrando a 201 pisos", explica Estévez.

Las mujeres prostituidas y ahora encerradas más aun en pisos y clubs "no existen, nadie pregunta por ellas", afirma Rocío Mora. "Son las grandes olvidadas. Van a contagiarse, no saben dónde ir. Muy pronto mercancía desechable", añade. "Suelen ser de zonas rurales y pueblos pequeños en sus países, algunas no saben castellano, las traen en avión, las meten en un coche y de ahí van a un piso o a un club. No saben ni en qué provincia o ciudad están trabajando. Nos hemos encontrado ya con varias que aún no saben lo que es el coronavirus", concluye la rescatadora Ana Estévez.

En estos tiempos de confinamiento, la Policía Nacional mantiene abierto el teléfono 24 horas de lucha contra la trata, al que las víctimas y cualquier otro ciudadano pueden llamar en cualquier momento para denunciar estas situaciones. Es el 900 10 50 90. La llamada es confidencial y no queda registrada en la factura telefónica.