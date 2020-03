"Si nosotros caemos malos conducirán los militares": así viven la crisis del COVID-19 los camioneros

La situación provocada por la crisis del coronavirus COVID-19 ha hecho que la mayor parte del país se paralice, pero hay servicios básicos que requieren la presencia de sus trabajadores en sus puestos. Cajeros de supermercados, sanitarios, repartidores, bomberos... hay profesiones que no pueden quedar congeladas y que deben seguir funcionando para evitar males mayores.

Este es el caso de los transportistas, quienes forman parte de una cadena que no se puede detener. Ellos son los encargados de que el supermercado nada más abrir sus puertas tenga todos los productos que se necesitan diariamente. "El transporte no va a parar nunca", recalca Jesús Miguel Martínez, transportista de Carreras Grupo Logístico. Así también piensa David Ortega, transportista colaborador de Ontruck, quien asegura que este sector es "demasiado importante como para paralizarlo".

Pero ¿los camioneros se sienten los suficientemente seguros como para seguir realizando su trabajo? ¿Cuentan con las medidas de seguridad requeridas ante la crisis del coronavirus? Según cuentan a BYZness estos dos transportistas, no sienten miedo por su salud, aunque David Ortega recuerda que "es cuestión de todos". Por su parte, Jesús Miguel Martínez asegura que se le ha proporcionado hidroalcohol, gel para desinfectarse las manos y un spray para el volante, pero en ningún caso mascarillas porque "no hay":

"Tienes que ir con mucho cuidado", manifiesta David Ortega, pero "al fin y al cabo trabajamos individualmente", añade. Antes de acudir a cualquier empresa procuran llamar para comprobar si ha cerrado sus puertas o si sigue en funcionamiento. El problema, asegura, viene cuando llegan a las empresas para cargar y son estas las que se saltan las medidas de seguridad.

Su trabajo, ya por lo común con jornadas de muchas horas, se está viendo incrementado en los últimos días. "Están saliendo más cosas porque ahora todo es mucho más urgente", explica David Ortega, al tiempo que Jesús Miguel Martínez confirma que sí que aumenta la carga de trabajo.



El abastecimiento, garantizado

La contrapartida de esta situación de alto trabajo que viven los camioneros es la garantía de abastecimiento. Ambos, desde sus perspectivas, consideran que el desabastecimiento no se va a producir.

"Que la gente esté tranquila porque el abastecimiento no va a faltar, porque el sector primario trabaja y el tejido industrial auxiliar de la alimentación también", afirma rotundo Martínez. "No creo que la cadena se pare", indica Ortega. A lo que añade Jesús Miguel: "Si nosotros caemos malos conducirán los militares".



Demandas de los camioneros

"Ahora te ayudan y te quitan restricciones, pero esto podría ser un arma de doble filo", argumenta Ortega, aunque prosigue: "Pero siempre hay que tener en cuenta que esto es algo temporal y que hay que 'echar un cable'". Aunque lo que realmente preocupa a este conductor son las circunstancias posteriores para el sector de los transportistas: "El problema vendrá después. Si antes trabajábamos de 10 a 12 horas, ahora van a ser más porque tenemos la excusa de que es 'para ayudar', pero cuando termine esto, seguiremos trabajando 12 horas o 15 horas con precios bajísimos", denuncia Ortega.

Restaurantes y bares cerrados, escasez de gasolineras... Además de seguir trabajando largas jornadas tienen que hacerlo en estos momentos en condiciones adversas. "Hay que salir de casa preparado con todo, porque no hay nada abierto. Podría habilitar las áreas porque muchas no nos dejan ni usar los servicios", explica Jesús Miguel. Este es el principal reclamo de los que no pueden quedarse en casa porque a los que sí que se quedan en casa no les tiene que faltar lo más básico.

Luis Bardaji, cofundador de la compañía Trucksters, asegura que "ahora mismo es fundamental estar todos unidos y facilitar la labor de los conductores de camión, ya que son los responsables de que lleguen productos a supermercados y farmacias y, por tanto, los héroes de la carretera". Asimismo, denuncia que hay empresas que están subiendo los precios del kilometraje en los trayectos de camiones, "pero nosotros queremos contribuir a ayudar con la situación y por este motivo hemos tomado la decisión de ofrecer un servicio sin ánimo de lucro".