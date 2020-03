Ha hecho más Steven Spielberg por el conocimiento popular acerca de los dinosaurios que la mayoría de los tratados de paleontología. El mérito debería concedérsele quizá a Michael Crichton, autor del libro en el que se basó la película Jurassic Park, pero el impacto del cine supera tanto al de la literatura que detalles relacionados con los animales extinguidos, como el del hallazgo de fósiles que conservan parte de su organismo original dentro de piedras de ámbar „resina a su vez fosilizada„, o el hecho evolutivo de que las aves son descendientes directos de los dinosaurios „si no cabe considerarlas parte de ellos„ son hoy vox populi gracias a Spielberg.



Como el cine se vuelve en ocasión realidad, un artículo aparecido en la revista Nature, con la doctora Lida Xing, investigadora del State Key Laboratory of Biogeology and Environmental Geology de la China University of Geosciences en Beijing (China), y sus colaboradores informa sobre el hallazgo en ámbar procedente del norte de Birmania, con una edad de 99 millones de años, de numerosos especímenes de vertebrados que incluyen un cráneo diminuto muy parecido al de los pájaros pero que corresponde a una nueva especie de dinosaurio bautizada como Oculudentavis khaungraae por Xing y colaboradores.



Birmania es origen de numerosos hallazgos de ámbar que contiene organismos muy antiguos; la revista Science publicó en mayo del año pasado un reportaje en el que se mencionaba que la propia Lida Xing había encontrado en una resina fosilizada birmana del tamaño de una pelota de golf una cucaracha entera procedente del Cretácico Medio, cuando los dinosaurios eran los reyes del planeta. No ha sido posible aún convertir en realidad el sueño científico de Jurassic Park de extraer material genético de los organismos conservados en ámbar pero, como explica Victoria McCoy, paleontóloga de la universidad de Bonn (Alemania), en ese mismo artículo de Science, sí que se han hallado moléculas orgánicas como quitina de los esqueletos externos de los artrópodos y celulosa de plantas. Con el añadido de que la imagen que se tiene de los organismos conservados en ámbar es mucho más real, en tres dimensiones, mientras que la de los fósiles está con frecuencia distorsionada.



Según indican sus descubridores, el O. khaungraae era muy parecido en tamaño a un colibrí, convirtiéndose en el dinosaurio más pequeño jamás hallado. Cosa que plantea un nuevo enigma. Como se sabe, los dinosaurios desaparecieron a finales del Cretácico y con toda probabilidad a causa de la colisión de un meteorito que provocó una catástrofe climática. Con sus enormes cuerpos, se extinguieron mientras que los mamíferos muy pequeños de entonces sobrevivirían. Pero si el tamaño es la clave, ¿por qué se extinguieron los saurios pequeños como el Oculudentavis?