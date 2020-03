"Tenemos cuatro años para dar los primeros pasos hacia el convenio colectivo de las artes escénicas"

Marga López es una de las grandes intérpretes de Mallorca. Desde el pasado diciembre preside la Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears. Junto a otros siete profesionales forma la nueva junta de la asociación, que combina veteranos con savia nueva. "Queremos volver a conseguir la cohesión de los asociados", explica. Su mandato será de dos años, prorrogables a dos más.



P ¿En qué consiste el convenio que han firmado los actores y las actrices con el Teatre Principal?

R No es un convenio, es un pacto de salarios para las producciones propias del Teatre Principal, no coproducciones con otras empresas, que tiene un año de duración. Entendemos que el Principal es el garante de las buenas prácticas, por eso hemos marcado unos precios que están un poco por encima de lo que ya pagan muchas empresas teatrales. El pacto está dividido por categorías. Por ejemplo, un actor o actriz principal, protagonista, cobraría 250 euros por función. Luego también se cierra un precio por el mes de ensayos.

P Los actores y actrices de las islas no tienen convenio colectivo. ¿Elaborarlo y firmarlo es su meta como presidenta?

R En efecto, no hay. Y el único pacto de precios que hay es con el Principal. En 2008 [con Joan Arrom] ya se firmó otro pacto con la sala del Consell, se prorrogó y también hubo paradas del mismo en distintos momentos. Es un pacto que ha sido intermitente. Evidentemente con la crisis se paralizó. Sí me gustaría dar pasos para conseguir el convenio. Ha habido intentos anteriormente. Pero es un proceso largo y complejo a nivel legal. Espero poder poner en marcha el proceso, dar los primeros pasos en estos cuatro años, pero no sé si lo veré acabado. Es una meta a largo plazo. El de Valencia tardaron siete años en conseguirlo.

P ¿Cómo ve ahora el ritmo de producción propia de las islas?

R Producción propia solo hace el Principal y después las empresas privadas. Debería haber más. Otra cosa que está bien son las residencias. Los teatros municipales y las salas privadas las están haciendo. Gracias a ellas, las compañías pueden tener un espacio escénico para preparar la función y también está la residencia técnica, que es muy importante, que son los últimos días en los que haces todo el diseño de luz, etc. La mejora en este sentido es importante porque una de las carencias históricas de Palma es la falta de salas de ensayo. Con el Ayuntamiento actual hay buena sintonía para colaborar y encontrar lugares donde las compañías puedan ensayar. Esta buena sintonía es muy diferente a la de otros años.

P ¿Cumplen las empresas privadas con unos mínimos salariales?

R Como no hay convenio, que es absolutamente necesario que lo creemos algún día, hay mucha variabilidad entre las empresas porque también es muy variable el producto que hacen. Debo decir que últimamente ha mejorado la voluntad de aplicar buenas prácticas. Combatir la precariedad es algo que debemos hacer entre todos. Hemos de conseguir que vaya más público a los montajes. Hay un trabajo de base que es la creación de públicos y la educación. Y que estos públicos puedan pagar más entradas para sostener de una manera más firme a las empresas teatrales. Hay que trabajar juntos para mejorar este engranaje.

P ¿Intentarán que las empresas también se comprometan con el pacto que han firmado con el Principal?

R Sí, lo suyo sería que se fuera extendiendo al resto de empresas. Es lo ideal, pero aún no hay nada ni nos hemos reunido con ellas. La intención es presentárselo a las compañías también y que se vayan añadiendo a esta práctica.

P ¿Qué reivindicaciones han expuesto en el Consell de la Cultura?

R Estamos en el Consell y expondremos la necesidad de crear este convenio de las artes escénicas a nivel balear. En estos meses, hemos hecho reuniones de presentación de la nueva junta con las instituciones que tienen que ver con nuestro sector, y la verdad es que hay sintonía y entendimiento. Cada vez más los políticos reconocen cuáles son nuestras necesidades. Y se dan cuenta de que es un sector importante, no sólo de dinamización cultural, sino también ven que, cuando funciona, es un sector que genera dinero. Esto está cada vez más claro. Por ejemplo, de manera muy rápida hemos cerrado este pacto de precios con el Principal. Josep Ramon Cerdà tenía mucho interés en que esto se hiciera.

P Otra de sus reivindicaciones recientes es la de una cuota mínima de actores y actrices locales en los rodajes que se llevan a cabo en Mallorca.

R Así es. Propusimos la posibilidad de un retorno de estos rodajes no sólo a los hoteles y restaurantes, sino también a la parte artística de la isla. Pedro Barbadillo de la Mallorca Film Commission estuvo totalmente de acuerdo pero volvemos a lo mismo de antes: son normativas muy complejas. Sabemos que en otras partes de España se está haciendo y aplicando. Cuando se pide un paquete de servicios extra a las film commissions por parte de las productoras, éstas se comprometen a un retorno vía contratación de una cuota de actores locales.

P ¿Qué opina de la gratuidad de entrada a los teatros municipales de Palma a los menores de 18 años?

R No es la panacea. Está muy bien tomar algunas medidas para facilitar el acceso al público, pero los productos culturales son productos y tienen un coste de creación y de producción y se ha de reflejar en un precio. Hacer cosas puntuales de manera gratuita como incentivadoras de la asistencia a salas me parece bien. Pero de manera puntual. Pienso que todo lo que es gratuito al final no tiene el mismo valor para el público, para el que lo consume. Yo creo que las cosas se han de pagar. Las cosas gratuitas por sistema no dan una información clara de que aquello es un producto con un coste.