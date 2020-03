Chenoa llega a Madrid con guantes por el coranavirus

En plenos preparativos de su boda con el urólogo, Miguel Sánchez Encinas, Chenoa está inmersa en su trabajo sin parar... Sin embargo, la cantante mallorquina está de lo más preocupada y concienciada con el coronavirus.



A su llegada a Madrid este miércoles 11 de marzo procedente de Barcelona, la prensa se separaba de la flamante novia e intentaba mantener una distancia prudencial. Sus imágenes de la semana pasada separándose de la prensa daban la vuelta y la red se llenó de comentarios, algo que no le ha hecho mucha gracia a Laura Corridini. "No es cahondeo...". La prensa le comentaba que no, que para nada pero ella replicaba: "Como me disteis tanta cera".



Mucho más conciliadora, Chenoa llegaba con guantes y con un precioso ramo de flores que si buen pudieran parecer del médico venían de Ángel Llacer. Aunque está muy concienciada, con el COVID-19, sin embargo no se ve referente para mostrar su opinión sobre si se aisla Madrid o no: "No voy a opinar sobre algo que no tengo ni idea".



Lo que sí que ha querido dejar claro es lo que preocupada que está por su novio siendo médico y sobre todo lo que están trabajando y ha pedido 'encarecidamente' que toda la ciudadanía podía darles las gracias: "Pendiente de que esté bien. Se están dejando la piel, no están descansando nada. Les doy las gracias y deberíamos de dárselas todos".





GRACIAS en mayúsculas a todos las personas del campo sanitario que se dejan la piel en estos momentos de total incertidumbre. Su esfuerzo debería de ser reconocido por todos.?? — Chenoa (@Chenoa) March 11, 2020

En cuanto a los preparativos asegura, que tras lo sucedido sigue para adelante pero que algo ha cambiado en ella:Además su prueba está todavía pendiente: "Cuando me lo pruebe os lo diré, aun no he tenido tiempo. Va todo muy adelantadito pero bien. Pero como está todo tan raro, pues...".