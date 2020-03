Premios para vinos de Mallorca

Las bodegas Vins Miquel Gelabert y Binigrau han sido premiadas en el concurso Best of Spain Top 100, en el marco de Prowein. Esta feria se celebrará los días 15, 16 y 17 de marzo en Düsseldorf. Por otra parte, Vins Can Coleto ha sido premiado en la edición 2020 de Catavinum Worl Wine & Spirits con dos medallas de oro y dos de plata.