El pediatra Jorge Muñoz lanza una línea de prendas con un fin solidario

Salk, la firma de ropa y complementos ideada por Jorge y Juan Muñoz, será presentada oficialmente el próximo de 19 de marzo a las 19:00 horas en el Hard Rock Café de Palma. La elección de esta fecha no es casual: "Es el día del padre", recuerda Jorge Muñoz, cincuenta por ciento de Salk y padre de Juan, la otra mitad responsable de esta línea de ropa. La elección del nombre de la marca, que ha salido recientemente al mercado, también tiene un porqué: "Hemos elegido un súper héroe anónimo, Jonas Salk, el descubridor de la vacuna de la polio", explica Jorge Muñoz. El compromiso de estos emprendedores con el medio ambiente les llevará a plantar un árbol en nombre de cada cliente que realice un pedido superior a cien euros, en colaboración con una ONG que todavía está por determinar. Con un estilo deportivo y desenfadado, las prendas diseñadas por Salk están confeccionadas en algodón. Predominan los colores blanco, negro, rojo y algunas pinceladas de dorado en la línea femenina. Como rasgo diferenciador y destacado, las piezas incluyen mensajes motivacionales "para que la gente, cundo se las ponga, se sienta fuerte", explica Jorge Muñoz. El cofundador de la marca, pediatra de profesión, apunta que inspirado por su trabajo, se ha centrado en cuestiones como el bullying, pero también en "adultos que ven que no se respetan sus decisiones o que se levantan sin ganas". Los mensajes, redactados originalmente en inglés, invitan a la fortaleza y el optimismo: Complain less, act more (quéjate menos, actúa más), Find Strength in pain, (encuentra fortaleza en el dolor) y Make each day your masterpiece (haz de cada día tu obra maestra); son algunas de las frases que acompañan los diseños. Con la estética skater y la comodidad como principales reclamos, Salk quiere que sus prendas sean fáciles de llevar y combinar, y están pensadas para personas de todas las edades. Como novedad, Jorge Muñoz anuncia que en breve Salk lanzará una línea para niños y bebés. Disponibles solo bajo pedido on line, Salk comercializa en su sitio web camisetas, sudaderas con y sin capucha, gorras y fundas para iphone. La fiesta de presentación contará con las actuaciones del trompetista Bernat Xamena, del mago Enzo Lorenzo y de Inot y sus cien voces. Con un precio de entrada de 10 euros, durante la celebración se servirá finger food. Asimismo y como oferta de lanzamiento se puede utilizar el código de descuento hardrock15 con el que se aplicará una rebaja del 15% en las compras.