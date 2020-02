Fonda Toneta, el nuevo restaurante de Maria Solivellas en Palma

La cocinera Maria Solivellas tendrá restaurante en Palma. La calle Sant Alonso es el lugar elegido por la chef para establecer su Fonda Toneta en el local que ocupaba la Taberna del Caracol. Aunque todavía no hay fecha concreta de apertura, Solivelas confirma que esta primavera Fonda Toneta ya será una realidad.

Trasladando la filosofía de Ca na Toneta, pero creando un concepto totalmente nuevo, Maria Solivellas emprende esta aventura después de haber visitado el espacio con el que surgió un "amor a primera vista", según explica. "El mismo local me inspiró el concepto. Me gustó porque tiene cierto paralelismo con Ca na Toneta, no está a mano y me pareció muy atractivo el ejercicio de tener que ir hasta allí".

Fonda Toneta tiene techos altos, arcadas medievales, horno de leña y otros elementos que dan fe del paso del tiempo. Estas circunstancias invitaron a la cocinera a volver a la profundidad de la tradición gastronómica mallorquina "que es donde empecé, aunque ahora en Ca na Toneta hago mi cocina".

Solivellas busca la máxima simplicidad y austeridad, algo muy esencial en el modo de ser de los mallorquines; un modo de alcanzar una verdad. La chef aclara que no realizará los platos más típicos sino "lo que comen o comían, los mallorquines. Queremos trasladar a Ciutat cómo nos relacionamos lo mallorquines con la comida", explica.