Harry y Meghan Markle, fuera de la Corona británica a partir del 1 de abril

El paso atrás del príncipe Harry y Meghan Markle en su relación con la casa real británica será efectivo a partir del próximo 31 de marzo, aunque aún no están negociadas del todo las condiciones de su retirada. Así, a partir del día 1 de abril ya no tendrán que asistir a actos institucionales en representación de la Corona británica. Aunque aun no está confirmada su presencia, su último acto oficial podría ser el 9 de marzo, día de la Commonwealth, durante el que el matrimonio participaría en un servicio religioso en la Abadía de Westminster.