Los pendientes de la firma mallorquina Now or Never brillan en Operación Triunfo

El domingo pasado las concursantes de Operación Triunfo Eva y Maialen lucieron en sus orejas los llamativos diseños de la firma mallorquina Now or Never, nombre bajo el que encontramos a Cristina Escudero. Eva vistió el modelo Abduction, mientras que Maialen los Green Monsteras. Así lo compartía Escudero en su cuenta de Instagram con sus más de 13.000 seguidores: "Estoy feliz! Gracias @veronicafebrero por seguir confiando en mis diseños".

Pero no fue el domingo pasado la primera vez que los pendientes de Now or Never pudieron verse en la pequeña pantalla. En la gala anterior, la número 4, fueron las triunfitas Samantha y, también, Maialen las que brillaron con las creaciones de la palmesana.

Los diseños de Now or Never son de los que llaman la atención: nubes con lluvia, la figura de un cuerpo femenino, rayos, arcoíris, una mano que sujeta un corazón roto... Todos de colores brillantes, llamativos, chillones, estridentes. Este es el objetivo de su fundadora: reivindicar la diferencia, estar fuera de la norma, transgredir y, por supuesto, divertir. Escudero apuesta por los maxi pendientes, que siguen estando de moda. Como Cristina afirma, "Now or Never es para chicas atrevidas y de espíritu libre, que apuestan por ser ellas mismas y expresan su personalidad transgresora e inconformista a través de vestir y vivir creativamente."

Con sede en Palma, la firma tiene una importante presencia en redes sociales, especialmente en su Instagram (@noworneverjewelry), con más de 13.000 seguidoras. Vende a través de su tienda online www.noworneverjewelry.com y de una selección de tiendas físicas nacionales e internacionales. Personalidades como Amarna Miller, las ilustradoras Moderna de Pueblo e Isa Muguruza, o la cantante Anni B Sweet, entre otras, han lucido algunos de sus pendientes. Además, la ilustradora Lyona (Marta Puig) colaboró con ella en la realización de una pieza