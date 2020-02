Ya se conocen los diez finalistas del IV Campeonato Mundial de Ensaimadas

Ya se saben los nombres de los diez forns que lucharán por ganar el IV Campeonato Mundial de Ensaimadas. La cata de preselección del consurso, organizado por Hijos de Ramón Oliver, se celebró ayer y congregó a un total de 30 panaderías y pastelerías procedentes de Madrid, Barcelona, Menorca y, por supuesto, Mallorca.

Tras la ronda clasificatoria celebrada en las instalaciones del Antiguo Parque de Bomberos de ASIMA en Palma, han sido preseleccionados un total de diez forns cuyas ensaimadas competirán el próximo 1 de marzo, Dia de les Illes Balears, por conseguir el ansiado título de elaboradores de la Mejor Ensaimada del Mundo 2020.

Los diez hornos procedentes de Mallorca y Menorca, por orden alfabético, que pasan a la gran final son:

— Forn Ca'n Cerdà (Valldemossa, Mallorca)

— Forn Ca'n Nadal (Campos, Mallorca)

— Forn Ca'n Pau (Llucmajor, Mallorca)

— Forn Can Nadal (Andratx, Mallorca)

— Forn des Pla de Na Tesa (Marratxí, Mallorca)

— Forn i Pastisseria Benet Barón (Porreres, Mallorca)

— Forn i Pastisseria Son Campos (Palma, Mallorca)

— Forn Pes de Sa Palla (Palma, Mallorca)

— Herbera Bakery (Ciutadella, Menorca)

— Pastisseria Can Pons (Es Mercadal, Menorca)

Cata de preselección

Las panaderías y pastelerías preinscritas tuvieron que presentar dos ensaimadas lisas sin azúcar en la cobertura. Un jurado de expertos, coordinado por Pep Magraner y compuesto por Lluís Brunet y Joan Segura, de la Associació de Forners i Pastissers de Balears, Andreu Aulet (por parte de Hijos de Ramón Oliver) y Rafel Solivellas, dueño del Forn Can Rafel (ganador de la pasada edición del Campeonato), cató cada ensaimada, seleccionando las diez mejores que competirían en la gran final del concurso que se celebrará el día 1 de marzo.



La gran final

La segunda y última fase del IV Campeonato Mundial de Ensaimadas se disputará el día 1 de marzo. En la zona de carpas instaladas junto al Parc de la Mar de Palma, con motivo del Dia de les Illes Balears, los diez panaderías seleccionadas deberán aportar dos ensaimadas lisas medianas sin azúcar de cobertura, que se presentarán al jurado de forma anónima de modo que solo la organización sabrá a qué establecimiento pertenece cada una. Los encargados de otorgar este premio serán los miembros de un jurado compuesto por miembros de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, acompañados por expertos gastronómicos y los tres ganadores de las anteriores ediciones: Joan Seguí (Forn Sant Francesc), Joan Fornari (Forn i Pastisseria Gelabert) y Rafel Solivellas (Forn Can Rafel). Cada uno de los integrantes del tribunal puntuará las ensaimadas siguiendo los criterios definidos en unas hojas de cata valorando los requisitos establecidos para la ensaimada lisa en los artículos 7º y 13º del Reglamento de la IGP Ensaimada de Mallorca, (BOIB nº 63 de 6/5/2003).

En caso de misma puntuación entre participantes, habrá una ronda de desempate entre los dos establecimientos y ganará el que obtenga una mayor puntuación.

Esta cuarta edición de una competición gastronómica que causa cada año más expectación entre público balear, pero también foráneo y entre los medios de comunicación. Este campeonato está patrocinado por empresas colaboradoras de Hijos de Ramón Oliver como Azucarera, Mantecas Martínez y Farinera Moretó, con el apoyo de Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, el Consell Regulador I.G.P. Ensaimada de Mallorca, el Govern de les Illes Balears y la Fundación Asima.



Premios

Como en todas las ediciones disputadas hasta el momento, la participación en este concurso no supone ningún gasto de inscripción. Los finalistas optan a tres premios «de peso»:

— 1.000kg de harina para el ganador.

— 500kg para el segundo clasificado.

— 250kg para el tercero.