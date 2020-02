Martín Berasategui: "La cocina mallorquina está llamada a conquistar el mundo"

Esta próxima primavera se abrirán las puertas del complejo Hit, que contará con una eminencia de la cocina en la cabeza del proyecto gastronómico: Martín Berasategui, doce veces estrella Michelin. Es un enamorado de Mallorca, sobre todo de sus cesta de alimentos y de sus platos: "La cocina de la isla está llamada a conquistar el mundo", advierte, y apunta que "se abre una nueva etapa" para él.

Además de los platos y el menú degustación de las cocinas del lujoso complejo que se alzará donde estaba el Antiguo Teatro Es Fogueró, inaugurará en Santa Catalina un restaurante, concretamente en Plaça del Pont, también de la mano de Chus Iglesias (CEO de Hit Mallorca), su mano derecha en la isla y alguien que "tiene muchas ideas y un carácter innovador". El de Santa Catalina será un espacio para todos los públicos que –no será menú degustación– para que la gente disfrute de la cocina, "elegante pero sin corbata" comenta el donostiarra. El chef dice que su maquinaria está "en pleno esplendor" para afrontar ambos retos, rodeado de un equipo "de personas amables y dispuestas a transmitir su conocimiento, y que los mallorquines estén orgullosos de ello". "Respeto mucho a la naturaleza y soy muy agradecido con ella. Me quedo boquiabierto siempre que veo todo lo que ofrece Mallorca. Ahora los ganaderos, campesinos y pescadores están en estado de gracia y parte de nuestro trabajo es poner en valor estos productos", señala el chef, que afirma que contará con lo productos de proximidad de la mayor calidad, siempre apostando por una cocina "creativa": "Lo que diferencia mi cocina de el resto de propuestas es la creatividad y la innovación. Soy un gran defensor de todo lo que me han enseñado, de recibir, pero a lo aprendido le intento poner raza y entusiasmar a la gente", explica el cocinero, que se define como un "transportista de felicidad".

A su parecer, este es un momento fantástico para aterrizar en Mallorca, que "está en una época de oro y tiene la capacidad de asombrar al paladar y a la vista de todos los que la visitamos", dice. Llega, junto a su socio Iglesias, con nuevos conceptos "llenos de sabiduría, equilibrio y atrevimiento", y no tiene miedo a la competencia y a los demás restaurantes que cuentan con chefs con estrella Michelin: "Aquí hay sitio para todos", apunta. Su ambición, desde hace 45 años, es que "cada plato sea un alarde agradecimiento". Su larga trayectoria sigue llena de energía y, de momento, no hay quien le pare: "Todo lo que me ha pasado en la vida ha sido un espectáculo. Soy un disfrutón por naturaleza y he entregado mi vida al arte gastronómico. No hay nada que me haga dejarlo", sentencia.