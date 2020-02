El éxito de Miquel Montoro en La Resistencia abre el debate sobre la enseñanza del castellano en Mallorca

La intervención del joven youtuber mallorquín Miquel Montoro en el programa de televisión La Resistencia de David Broncano tras el fenómeno viral de su "Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten!", ha abierto un encendido debate en Twitter sobre la calidad de la enseñanza del castellano en Baleares.



La militante y concejal de Vox Esther Sanz abrió la polémica con un comentario sobre las dificultades expresivas del joven de Sant Llorenç en el programa de humor: "Un niño español de 13 años que no sabe hablar castellano en condiciones y con naturalidad. Es tremendo", sentenció, despertando una oleada de adhesiones y de opiniones en contra.





Miquel xerra perfectament castellà amb un accent peculiar i preciós. No conec cap nin a Mallorca que no xerri castellà. Lo que sí que hi ha són esburbats que viuen a Mallorca de fa 20 anys i no saben dir dues paraules en català i tenen ous de dir que hi ha imposició lingüística. https://t.co/2Xvr4cIirU