Tres vinos ecológicos de Mallorca consiguen una medalla de oro

Las bodegas Can Axartell y Can Majoral han obtenido un total de tres medallas de oro en el campeonato Millésime Bio. El jurado ha premiado los vinos ecológicos Rosat 2019 (Pinot Noir y Callet) y al tinto The Artist 2019 (Sirà, Merlot, Callet y Mantonegro) de la bodega Can Axartell de Pollença (Vi de la Terra Mallorca), y al vino S'Heretat 2014 (Callet, Sirà y Cabernet Sauvignon) del Celler Can Majoral de Algaida (DOP Pla i Llevant). La bodega algaidina también ha recibido una medalla de plata por el blanco Capgiró de la añada 2018, un monovarietal elaborado con uva autóctona de Giró Ros.