Miquel Montoro cuenta en La resistencia cómo se cura el coronavirus

A raíz de su Hòstia, pilotes! Miquel Montoro traspasó las fronteras lingüísticas y se ganó toda la audencia nacional. El joven, cuya única bandera y patria son el campo y de la payesía, fue ayer el invitado del programa de David Broncano, La Resistencia, que se emite en Movistar+.

Montoro (Artà, 2007), que triunfa en las redes sociales, explicó a Broncano que no se lleva muy bien con ellas. Además, el conductor del programa se interesó por las propiedades de la piel de la naranja y de "lo blanco", y le preguntó al mallorquín si creía que "lo blanco de la naranja curaba el coronavirus". "Mira, pues yo no soy científico pero€ yo me llevo a un tipo que tiene coronavirus y con un par de días de darle mi comida se cura", le contestó el de Artà.

El humorista también ensalzó el acento mallorquín de Montoro: "Qué precioso el acento que tienes", espetó Broncano; a lo que el joven respondió:"Unos días en mi casa y tú lo hablas".

El de Artà explicó algunas anécdotas sobre su vida, como que cuando "era bebé me dormía con el ruido que hacía el tractor", o que su plato favorito no son las pilotes, que "son solo carne picada", sino la porcella.

Muchos de los invitados a La resistencia ofrecen un regalo al presentador. Montoro le llevó a Broncano, desde Mallorca, una camiseta del Dimoni Albí y una llangonissa.