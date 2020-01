Ana Ivanovic y Bastian Schweinsteiger, paseo en Palma y excursión a la Serra

Con un paseo por el centro de Palma y una excursión por la Serra de Tramuntana, la tenista serbia Ana Ivanovic y el futbolista internacional alemán Bastian Schweinsteiger disfrutan del fin de semana en Mallorca, aprovechando el sol y las buenas temperaturas tras una semana de lluvia y mal tiempo.



La pareja ha compartido una fotografía en redes sociales paseando por el Passeig Sagrera y con el palacio de La Almudaina y la Catedral al fondo. Y otra imagen con un paisaje costero de la Serra de Tramuntana en calma tras los días de fuerte temporal.





What a great view ?? I'm really impressed by the beautiful sights Spain has to offer ? @BSchweinsteiger pic.twitter.com/hxGhDp8TMj