Cristina Pons: "La nostra actuació és una defensa de la diversitat cultural"

Cap de colla dels Castellers de Mallorca. Està vinculada a aquesta agrupació des dels setze anys i la considera com la seva família. El proper dia 26 actuarà a la plaça del Mercat amb els seus companys amb motiu de les festes de Sant Sebastià, com fan cada any, amb la intenció de donar a conèixer una activitat arrelada a Mallorca però ignorada tot i ser patrimoni cultural immaterial per la Unesco. El principal repte de Pons, infermera de professió, és atraure més gent per poder fer castells grans i garantir el relleu generacional perquè viure a l'illa condiciona ja que molts de joves se'n van fora a estudiar o a treballar i pertànyer a una colla requereix una feina lenta i constant.

P D'on vé la vostra vinculació a la colla de Castellers de Mallorca?

R Hi vaig començar quan tenia 16 anys gràcies a un conegut que pertanyia a la colla. Hi havia molta gent de la meva edat.

P Per què vàreu decidir pertànyer a aquesta agrupació?

R Vaig decidir continuar perquè hi fas amics. Som com una gran família. Fer castells t'enganxa per complir els objectius personals i col·lectius d'aquesta entitat.

P Fa uns mesos vàreu ser escollida nova cap de colla. Què suposa aquest nou càrrec?

R Em varen triar el passat mes de novembre i el càrrec dura dos anys. No som la primera dona que ocupa aquesta responsabilitat. Abans em va precedir Elisabet Palou. És un nou repte que afront amb moltes ganes i il·lusió. Estic envoltada d'un gran equip i persones experimentades. Així estic més tranquil·la.

P Quins són els seus reptes?

R Continuar treballant, d'assaig a assaig, per poder atraure a més gent i així arribar a fer castells més grans de set, que es varen començar a perdre per manca de participants.

P Hi falta gent, a la colla?

R Com que vivim a una illa, molts de joves parteixen a estudiar a fora, sobretot a Barcelona, i és difícil trobar recanvis de la gent que se'n va perquè l'aprenentatge és lent. El nombre d'integrants varia any rere any: hi ha etapes que augmenta i altres que minva.

P Què heu preparat per al 26 de gener?

R La nostra actuació té sempre tres castells. Començarem amb un pilar de quatre per sota. Després tres de sis, quatre de sis i, per acabar, un pilar de quatre.

P Què suposa per als castellers de Mallorca participar en les festes de Sant Sebastià?

R Representa el principi de la temporada i la defensa de la diversitat cultural de l'illa. La nostra activitat és poc coneguda. Moltes persones desconeixen que a Mallorca es fan castells. La nostra actuació per Sant Sebastià serveix per donar-los a conèixer.

P Enguany, els castellers fan vint-i-quatre anys. Quin és el seu futur?

R És imprevisible. Com he dit abans, a aquesta agrupació hi ha molta mobilitat i volem que la gent s'hi quedi més temps.

P Quants castellers hi ha a Mallorca actualment? N'ha augmentat la xifra els darrers anys?

R Actualment, hi ha dues colles consolidades des del 1996. Els Al·lots de Llevant, de Manacor, i els Castellers de Mallorca, a Palma. El nombre de castellers varia al llarg de l'any. A les darreres eleccions de la nostra entitat, hi varen votar devers 80 persones. Els darrers anys hem disminuït i els assaigs han minvat. Abans fèiem castells de set durant tota la temporada i els darrers anys només en feim a la Diada.

P Quin és el paper de les dones a les colles?

R A Mallorca, des del principi, hi ha més dones als castells. De les vuitanta persones castelleres, la meitat som dones.

P Hi ha molts joves interessats a apuntar-se a la colla? El relleu generacional està garantit?

R Els joves mantenen la colla. El relleu no està garantit perquè viure en una illa condiciona. Molts se'n van fora. Ara podem trobar des d'infants de tres anys fins a adults de setanta. Hi ha una dotzena de nins i famílies senceres dins la colla. És molt familiar i hi fas molts d'amics. Tothom té un lloc. Tinguis l'edat que tinguis i segons quines siguin les teves característiques físiques, sempre tens un lloc i ocupes una posició.

P Creis que les actuacions dels castellers a Mallorca agraden? Què demana la gent?

R Feim aquestes actuacions des de fa més de vint anys. A la gent, li agrada veure les estructures dels castells i ho fa amb il·lusió.

P Quines dificultats teniu?

R Com a colla no tenim un local fix per assajar i així poder mantenir els components. Fa anys que demanam un espai permanent a l'Ajuntament. Si tinguéssim una seu nostra, els nins podrien assajar per fer estructures més complexes. Ara feim els assajos cada dijous al col·legi Madina Mayurqa de Palma i cada dissabte a l'escola d'adults de Son Canals. La temporada castellera comença el gener i acaba a final d'octubre. Hem de recordar que l'aprenentatge dels nous castellers és lent i difícil. A Mallorca només som dues agrupacions i feim pinya amb els Al·lots de Llevant a les nostres actuacions És una qüestió de supervivència.

P Quines similituds i diferències hi ha entre els Castellers de Mallorca i els d'altres indrets de Catalunya i València?

R Els castellers es fan des de fa dos cents anys i ara hi ha més d'un centenar de colles. Hem de recordar que des del mes de novembre de 2010 els castells són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco. Els castellers mallorquins són iguals als de Catalunya però a l'illa ho tenim més difícil perquè no hi ha tanta gent que faci pinya.