Miquel Montoro llega a 'La Resistencia' de Broncano con su "Hòstia, pilotes!"

El "Hòstia, pilotes! Oh, què són de bones! M'encanten!" del mallorquín Miquel Montoro sigue su gira triunfal. Después de que Ikea aprovechara su tirón para anunciar sus albóndigas, este jueves ha sido protagonista destacado del programa La Resistencia de David Broncano.



El presentador ha sacado el tema durante la entrevista con la trapera Zowi. "¿No lo has visto? ¡Te lo recomiendo mucho!" le ha dicho. "Es un chaval de Mallorca que le gustan mucho las albóndigas", ha explica Broncano a la cantante, que no lo conocía. "Vale, las pilotes son albóndigas..." ha respondido ella.





Youtuber "de cosas del campo"

, ha afirmado el presentador y ha emitido el famoso vídeo de Miquel Montoro y las pilotes. "A mi me gusta la gente que tiene mucha ilusión por una cosa", ha rematado.Al inicio del programa desde el público tambiénEl presentador celebró el presente de unos mallorquines que estaban sentados entre el público.