Madrid Fusión conoce Brut, la propuesta basada en la 'cocina de garaje'

Edu Martínez y Bruno Balbi, ayer, momentos antes de la ponencia 'Cocina de garaje', en IFEMA.

Hoy es el tercer y último día del encuentro gastronómico Madrid Fusión, que se celebra en IFEMA. El lunes fue la cocinera Marga Coll, fundadora de Miceli, la encargada de presentar uno de sus proyectos (La Barra del Miceli), ayer fue el turno de Edu Martínez y Bruno Balbi, responsables del restaurante Brut (Llubí).

Durante su ponencia, los cocineros definieron su concepto de 'cocina de garaje', que tiene sus bases en el aprovechamiento, la autosuficiencia y la destemporalización de las temporadas. "Cuando llegamos a la isla y pusimos en marcha el diseño de Brut, salimos a descubrir todo lo que Mallorca nos podía dar. Como Brut tardó más de lo que esperábamos en ser una realidad, tuvimos que conservar algunos productos que teníamos muchas ganas de utilizar porque, si no los guardábamos, teníamos que esperar un año más a utilizarlos. Y así fue como aprendimos a destemporalizar las temporadas", comentó Edu Martínez. Su 'cocina de garaje' implica un constante trabajo de investigación e innovación.

Hoy será el reconocido chef mallorquín Miquel Calent el encargado de realizar una demostración de creaciones culinarias inspiradas en los productos naturales de la isla. Lo hará de la mano de Agromallorca, emblemática empresa agrícola con una sólida apuesta por los productos de naturales y de Km 0. Miquel Calent ofrecerá un show cooking con ingredientes de temporada. Agromallorca, conjuntamente con las DO Oli de Mallorca, DO Oliva de Mallorca, IGP Ametla de Mallorca, Flor de sal, Especias Crespí y la DO Binissalem, han estado durante estos días en Madrid Fusión para divulgar la gastronomía de la isla.

La jornada de ayer fue intensa en el stand conjunto de Sobrasada de Mallorca, Queso Mahón Menorca y Vins Pla i Llevant, donde los chefs embajadores – Margalida Alemany, Joan Porcel, Lluís Pérez y Carlos Serrano– elaboraron más de 2000 unidades de las diferentes tapas que ofrecían.

Además, visitó el espacio la Ministra de Industria Reyes Maroto junto a la Secretaria de Estado de Turismo Bel Oliver.

Los mejores cócteles, en Palma



El martes, durante The Drink Show, se presentó una lista de las 36 mejores coctelerías de España y Portugal, y tres de ellas están en Palma, concretamente en el Passeig Mallorca: Brassclub, Ginbo y Chapeau 1987.

En Brassclub Rafa Martín ofrece una carta de coctelería clásica y una de autor que va modificando. Martín consiguió, hace unos años, la medalla de bronce del Mundial de Coctelería.

Matías Iriarte –ganador de Bacardi Legacy 2017 en España por su cóctel El Luchador, embajador de Bodegas Suau desde 2017 y embajador de coctelería para Madrid Fusión– es el coctelero que lidera los equipos de Chapeau, donde son especialistas en whisky, y Ginbo, especializados en ginebras