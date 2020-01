Cristina Cifuentes se sincera tras su polémica salida del PP: "Soy una superviviente"

Cristina Cifuentes sorprendió a todos los espectadores al sentarse este sábado en el plató de Sábado Deluxe tras los continuos rumores de su participación en 'Supervivientes', que ella misma desmintió agradeciendo la oferta.

Eso sí, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid ha concedido una de sus entrevistas más sinceras y polémicas. "No me ha engañado nadie, vengo encantada", confesaba la política nada más entrar en el plató. "He decidido no ir a Supervivientes porque yo ya soy una superviviente y además demostrada", aclaraba desde el principio, bromeando incluso sobre el episodio del robo de unas cremas en una supermercado: "Lo que sería bueno es que al estar nominada dijese 'no me voy, me quedo. Me voy a quedar", aunque al respecto confesaba: "Se buscaba la destrucción personal".

Sin duda, una polémica que marcó su salida de la política, lo que no ha sido fácil para la que fuera líder del PP y declara tajante: "Cuando una persona se convierte en objetivo es muy difícil luchar tú solo contra los elementos, y creo que yo estaba sentenciada". Cristina también ha querido dejar claro que menos las polémicas de las cremas y el máster, todo lo que se ha dicho de su persona han sido bulos y defiende tajante: "Yo me fui de la política con menos de lo que llegué, vivo de alquiler con lo justo, a ver si otros políticos pueden decir lo mismo".

Una salida que ha provocado mucho sufrimiento en su familia, la peor de las facturas para la política: "Mis hijos me han tenido que ver en una situación de mucho sufrimiento", confesaba, asegurando que: "Me han amenazado de muerte en muchísimas ocasiones, y a mi familia también. Mis hijos lo han vivido todo. De hecho mi hija se fue de las redes porque no podía soportar lo que leía".

"Ahora solo quiero limpiar mi nombre y quedar libre de todos los temas judiciales en los que me he visto envuelta. Quiero rehacer mi vida, y tengo derecho para querer rehacerla", continuaba defendido Cristina sobre su vida actual alejada de la política, asegurando que: "No estoy afiliada del Partido Popular desde hace meses".

En cuanto al partido del que formó parte ha reflexionado: "Ahora han surgido nuevos partidos y el PP se ha quedado en tierra de nadie ideológicamente hablando. Tras irse Ciudadanos a pique, el Partido Popular tiene esa oportunidad de volver a recuperar el centro político. Ese es el PP que a mí me gustaría".

Y como no podía ser de otra manera, Cifuentes también habló sobre algunos de sus compañeros, como es el caso de Soraya Sáez de Santamaría: "Lo que creo es que ella a mí nunca me tuvo demasiado cariño por algún motivo que no acierto a comprender, porque yo siempre intenté que nuestra relación fuera buena. Ella tiene muchísimas cualidades muy buenas, pero le falta un poco de empatía, como a muchos otros".

Pero si hubo un tema que quiso aclarar fue el polémico robo de las cremas, el cual considera "algo dolorosísimo" y que terminó con su carrera política. Cifuentes asegura que la intentaron chantajear con las imágenes y que "había muchos intereses presionando para que me marchara", pero no quiso dar nombres porque "se trata de personas peligrosas", pero tiene claro el nombre de compañeros que intentaron hundirla.