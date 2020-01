La prensa sobre el 'Megxit': "Despedidlos ya"

Una bomba, un escándalo. El "paso atrás" de Harry y Meghan, la retirada de la vida pública como miembros 'senior' de la Casa Real británica que anunciaron el miércoles, un "plan" con vistas a ser económicamente independientes y vivir un tiempo fuera de Reino Unido, ha revolucionado la prensa y la sociedad de su país. Y no para bien. Según fuentes citadas por la radiotelevisión pública BBC, el anuncio habría pillado por sorpresa a la reina, Isabel II, abuela del duque de Sussex.

"Despedidlos ya". Así abría su versión digital ayer The Daily Mail. En el mismo medio, el periodista Piers Morgan, quien ha criticado a Meghan Markle en menudas ocasiones, publicaba un agresivo artículo: "¿Quién demonios se creen que son? Si fuera Su Majestad Isabel II, despojaría a Harry y Meghan de todos sus títulos con efecto inmediato y los enviaría de vuelta a la vida civil".

No ha sido el anuncio de su "retirada" lo que más ha enfurecido a la prensa, sino el haber "humillado" a Su Majestad. "Los duques ignoran las instrucciones de la Reina de no hacer pública su decisión", rezaba la web de The Telegrah ayer, donde su colaborador Benedict Spence titulaba su artículo de opinión con las siguientes palabras: "Retroceded si queréis, pero humillar a la Reina es imperdonable". En su versión en papel, The Daily Telegraph apuntaba que la Familia Real británica está "profundamente decepcionada".

El tabloide The Sun incluso ironizaba ante el objetivo de Harry y Meghan de "ser económicamente independientes". Así, el rotativo titulaba: "El príncipe Harry y Meghan Markle, listos para hacer MILLONES del showbiz (espectáculo) después de dejar la familia real". En un destacado del interior de otra noticia en la que se habla de "divorcio con la Familia Real", se subrayan las declaraciones de una fuente de The Sun: "Su anuncio no fue discutido con nadie. Se rompe todo el protocolo. Esta es una declaración de guerra contra la familia. Hay furia por cómo han hecho esto sin pensar en las implicaciones para la institución. La Reina está profundamente molesta".

El movimiento de los Duques de Sussex ha sido visto, y así se ha reflejado en la prensa, como una traición a la reina Isabel II, muy respetada en el país.

'Megxit' es la expresión con la que los usuarios de Twitter empezaron, anteayer, a referirse a la decisión de Harry y Meghan cuando publicaron su firme sentencia. Un juego de palabras que culpa directamente a Meghan de esta elección, alguien que desde el principio de su relación con Harry ha sido blanco de críticas muy duras.





El museo de cera retira las figuras de los Duques de Sussex

El museo de cera más famoso del mundo, Madame Tussauds, situado en Londres, retiró ayer las obras de cera del duque y la duquesa de Sussex después de anunciar que "retrocederán" como miembros de la realeza.