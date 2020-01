Tarantino gana a Scorsese

Érase una vez en... Hollywood con tres premios, incluyendo el de mejor comedia o musical, y 1917, el filme de Sam Mendes que se alzó con los galardones de mejor drama y mejor director, fueron las grandes triunfadoras de la 77ª edición de los Globos de Oro en las categorías de cine. En televisión, dominaron Fleabag en comedia, Succession en drama y Chernobyl en el apartado de miniseries y telefilmes. Los españoles Almodóvar, Banderas y Ana de Armas se qudaron con las manos vacías.

En la gala celebrada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, conducida por quinta vez por el cómico Ricky Gervais, el épico drama bélico ambientado en la Primera Guerra Mundial 1917 se impuso a El irlandés –la gran derrotada de la noche que partía como una de las favoritas y se fue de vacío– Joker, Historia de un matrimonio y Los dos papas y se alzó con el Globo de Oro a la mejor película dramática.

El Globo de Oro al mejor director fue para Mendes, que competía por el premio con Quentin Tarantino ( Érase una vez en... Hollywood), Todd Phillips ( Joker), Bong Joon Ho ( Parásitos) y Martin Scorsese ( El irlandés). "No hay ningún director en esta sala, ni en todo el mundo, que no esté a la sombra de Martin Scorsese", afirmó el cineasta británico en su discurso de agradecimiento. Érase una vez en Hollywood se hizo con el premio a la mejor película de comedia o musical y Quentin Tarantino se llevó el Globo de Oro al mejor guión. Un libreto que, según destacó al recoger el galardón, se vio enriquecido por las constantes aportaciones del trío protagonista, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, que fueron incorporando "distintas y nuevas capas" a lo ya escrito durante el rodaje.

El premio a la mejor película de habla no inglesa, categoría en la que estaba nominada Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, fue para Parásitos de Bong Joon Ho. "Una vez que superen esa barrera que son los subtítulos van a poder disfrutar de muchas buenas películas internacionales. El cine es el gran lenguaje internacional", afirmó el cineasta surcoreano. En el apartado interpretativo, Joaquin Phoenix se llevó el premio al mejor actor dramático por su papel en Joker. "Espero que todos podamos unirnos y hacer cambios. Lo de votar está muy bien pero a veces debemos asumir nuestra propia oportunidad", afirmó Phoenix que hizo en su caótico discurso varias alusiones a la emergencia climática. Renée Zellweger ganó el Globo de Oro a la mejor actriz dramática por su interpretación de Judy Garland en Judy; Taron Egerton se hizo con el Globo de Oro al mejor actor en una comedia o musical por su encarnación de Elton John en Rocketman mientras que Awkwafina fue la ganadora en el apartado femenino por The Farewell. Laura Dern se alzó con el galardón a la mejor actriz de reparto por su interpretación de una cínica abogada en Historia de un matrimonio y Brad Pitt se llevó el de mejor actor de reparto por su trabajo en Érase una vez en... Hollywood. El intérprete dedicó su premio al "mito" Tarantino y a su compañero "y compinche" Leonardo DiCaprio. "Yo habría compartido la tabla contigo", dijo con sorna en referencia al final de la popular Titanic. Otros premiados de la noche fueron Elton John, que se llevó el Globo de Oro a la mejor canción original por I'm Gonna Love Me Again, tema de Rocketman que compuso junto a su colaborador habitual Bernie Taupin, Hildur Gunadóttir por la banda sonora de Joker, y Mr. Link. El origen perdido, la producción de Laika que fue elegida como mejor filme de animación.

Protagonistas de la televisión

En las categorías de televisión, Succession se llevó el premio a la mejor serie dramática y Brian Cox el de mejor actor protagonista mientras que Olivia Colman, con su interpretación de Isabel II en The Crown, se hizo con el premio a la mejor actriz dramática. Por su parte, Fleabag se llevó el premio a la mejor serie de comedia con su segunda temporada y su creadora y protagonista, Phoebe Waller-Bridge, el de mejor actriz. El premio al mejor actor de comedia fue para Ramy Youssef por Ramy.

El Globo de Oro al mejor actor en una miniserie o telefilme fue para Russell Crowe por La voz más alta, el de mejor actriz en una miniserie o telefilme Michelle Williams por Fosse/Verdon. "Mujeres, id a votar pensando en vuestros intereses. Es lo que llevan haciendo los hombres toda la vida", afirmó la intérprete en su reivindicativo discurso.

Chernobyl se alzó con el premio a la mejor miniserie y su actor Stellan Skarsgard se llevó Globo de Oro al mejor intérprete secundario en una serie, miniserie o telefilme, mientras que el de mejor actriz secundaria en una serie, miniserie o telefilme para Patricia Arquette por su interpretación de madre perturbada en The Act. Además, la gala contó con dos premios que reconocieron la trayectoria de dos figuras del cine y la televisión. En el ámbito cinematográfico, Tom Hanks recogió el premio honorífico Cecil B. Demille, mientras que Ellen DeGeneres hizo lo propio con el premio Carol Burnett en televisión.