Fiebre por el roscón

A las diez de la mañana de ayer, la puerta del Forn Sant Francesc no dejaba de abrir y cerrarse. La mayoría de clientes preguntaban por el mismo dulce; en una media hora, solo dos clientas preguntaron por unos cremadillos y una ensaimada. Y es que es el roscón de Reyes el claro protagonista de estos días. Los clientes que tenían su roscón reservado se lo llevaban; pero los que siempre van con el último tren, no corrían la misma suerte. "Estamos desbordados. El viernes dejamos de coger pedidos. Si hiciéramos 200 roscones más, los venderíamos. La gente va loca por ellos, pero el espacio en el que trabajamos es limitado y el día no tiene suficientes horas para elaborar todos los que te piden. Durante estos días hacemos jornadas bestiales", explicaba a Diario de Mallorca Joan Seguí, que ayer empezó a trabajar a las dos de la madrugada. "Ahora [eran las 11] me iré a descansar, pero a las tres volveré y no sé cuándo saldré", decía.

El suyo es un roscón especial, ya que es una "variación de la coca de patata con un toque de anís y naranja". Las ventas rozan los 200 roscones al día.

En el Forn Fondo, en Palma, la actividad también es intensa. La propietaria es Neus Llull, pero habla su madre: "La venta de roscones ha empezado hoy, quizás hemos vendido 300, pero mañana [hoy para el lector] y el lunes el número aumentará". En este establecimiento ofrecen el roscón tradicional y variaciones del dulce relleno. Y, como Seguí del Sant Francesc, considera que en estos últimos años ha aumentado el interés por este postre.